Оркестр CAGMO. Симфония Imagine Dragons и Coldplay при свечах

Концертная программа от CAGMO обещает незабываемый вечер, наполненный музыкой двух культовых групп — Imagine Dragons и Coldplay. Исполнение пройдет при свете свечей, создавая уникальную атмосферу, способную погрузить зрителей в мир эмоций и музыкальных переживаний.
В первом отделении концерта зрители смогут насладиться энергичной музыкой Imagine Dragons в симфонических аранжировках. Эти композиции подчеркнут ритмичность и драйв оригинальных треков, создавая волнующую атмосферу. В программе:
Во втором отделении программы прозвучат самые известные композиции группы Coldplay. Оркестровые аранжировки придадут этим мелодиям новое звучание и глубину. В программе:
Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия. Концерт оркестра CAGMO — это шанс насладиться любимыми треками в совершенно новом свете.