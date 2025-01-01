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Оркестр CAGMO. Симфония Imagine Dragons и Coldplay при свечах
Билеты от 3300₽
Киноафиша Оркестр CAGMO. Симфония Imagine Dragons и Coldplay при свечах

Оркестр CAGMO. Симфония Imagine Dragons и Coldplay при свечах

6+
Возраст 6+
Билеты от 3300₽

О концерте/спектакле

Симфоническое исполнение Imagine Dragons + Coldplay

Концертная программа от CAGMO обещает незабываемый вечер, наполненный музыкой двух культовых групп — Imagine Dragons и Coldplay. Исполнение пройдет при свете свечей, создавая уникальную атмосферу, способную погрузить зрителей в мир эмоций и музыкальных переживаний.

Первое отделение: Энергия Imagine Dragons

В первом отделении концерта зрители смогут насладиться энергичной музыкой Imagine Dragons в симфонических аранжировках. Эти композиции подчеркнут ритмичность и драйв оригинальных треков, создавая волнующую атмосферу. В программе:

  • Believer
  • Bones
  • Natural
  • Thunder
  • Radioactive
  • Enemy (OST Arcane: League of Legends)
  • Demons
  • Whatever It Takes
  • Warriors
  • Bad Liar
  • Shots
  • I’m So Sorry
  • Rise Up
  • Battle Cry (OST Transformers 4)

Второе отделение: Лирика Coldplay

Во втором отделении программы прозвучат самые известные композиции группы Coldplay. Оркестровые аранжировки придадут этим мелодиям новое звучание и глубину. В программе:

  • Hymn For The Weekend
  • Adventure of a Lifetime
  • My Universe
  • Paradise
  • Don't Panic
  • Sparks
  • Viva La Vida
  • A Sky Full Of Stars
  • Clocks
  • Yellow
  • The Scientist
  • In My Place

Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия. Концерт оркестра CAGMO — это шанс насладиться любимыми треками в совершенно новом свете.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
20:00 от 3300 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 17 сентября
Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича Нижний Новгород, Кремль, корп. 2
19:00 от 2800 ₽
Екатеринбург, 23 сентября
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
19:00 от 2800 ₽
Воронеж, 28 сентября
Воронежская филармония Воронеж, пл. Ленина, 11а
18:00 от 2800 ₽
Пермь, 5 октября
Большой зал Пермской филармонии Пермь, Куйбышева, 14
18:00 от 2800 ₽
Санкт-Петербург, 7 октября
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
19:00 от 3100 ₽
Ростов-на-Дону, 10 октября
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
19:00 от 2800 ₽

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