Оркестр CAGMO. Симфония Imagine Dragons и Coldplay при свечах

Симфоническое исполнение Imagine Dragons + Coldplay

Концертная программа от CAGMO обещает незабываемый вечер, наполненный музыкой двух культовых групп — Imagine Dragons и Coldplay. Исполнение пройдет при свете свечей, создавая уникальную атмосферу, способную погрузить зрителей в мир эмоций и музыкальных переживаний.

Первое отделение: Энергия Imagine Dragons

В первом отделении концерта зрители смогут насладиться энергичной музыкой Imagine Dragons в симфонических аранжировках. Эти композиции подчеркнут ритмичность и драйв оригинальных треков, создавая волнующую атмосферу. В программе:

Believer

Bones

Natural

Thunder

Radioactive

Enemy (OST Arcane: League of Legends)

Demons

Whatever It Takes

Warriors

Bad Liar

Shots

I’m So Sorry

Rise Up

Battle Cry (OST Transformers 4)

Второе отделение: Лирика Coldplay

Во втором отделении программы прозвучат самые известные композиции группы Coldplay. Оркестровые аранжировки придадут этим мелодиям новое звучание и глубину. В программе:

Hymn For The Weekend

Adventure of a Lifetime

My Universe

Paradise

Don't Panic

Sparks

Viva La Vida

A Sky Full Of Stars

Clocks

Yellow

The Scientist

In My Place

Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия. Концерт оркестра CAGMO — это шанс насладиться любимыми треками в совершенно новом свете.