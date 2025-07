Оркестр CAGMO. Симфония Игра Престолов при свечах

Концерт музыки из «Игры Престолов»

При свете сотен свечей прозвучат любимые саундтреки знаменитой фэнтезийной саги. Музыканты исполнят главные темы «Игры престолов», включая эпическую кульминацию шестого сезона «Lights of the Seven» и главную тему драконов «Dance of Dragons». Зрители смогут насладиться также знаменитым опенингом и другими композициями из «Игры престолов» и приквела «Дом дракона» в аранжировке для струнных, валторны, фортепиано и перкуссии.

Погружение в мир Вестероса

На протяжении всего концерта вы сможете вновь окунуться в мир Вестероса, переживая ожесточённые столкновения великих домов. Интриги, полные скрытых планов и борьбы за власть, будут сопровождаться живым звучанием музыки. Атмосфера живых инструментов и мягкое сияние свечей создадут незабываемую обстановку, идеально передающую дух этой великой саги.

Приглашаем вас на незабываемое событие

Не упустите возможность перенестись в волшебный мир «Игры Престолов» вместе с оркестром CAGMO! Этот концерт станет настоящим праздником для всех поклонников фэнтезийной эпопеи и любителей качественной музыки.