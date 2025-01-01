Оркестр CAGMO. Симфония Геншин Импакт: Мондштадт + Ли Юэ + Инадзума

Приглашаем вас на уникальную концертную программу — «Симфония Геншин Импакт: Мондштадт + Ли Юэ + Инадзума». Это музыкальное путешествие основано на лучших композициях из популярной игры Genshin Impact и исполнено симфоническим оркестром CAGMO вместе с чарующим сопрано.
Во время концерта вы сможете:
Концертная программа основана на творчестве китайского композитора Ю-Пэн Чэня (Yu-Peng Chen). Его знаменитые саундтреки в исполнении симфонического оркестра CAGMO обретают новое яркое звучание, создавая в вашей памяти неповторимые образы регионов Тейвата. В программе также представлены уникальные музыкальные темы персонажей и боевых сцен, характерные для каждой локации.
Более полутора часов музыки из трёх регионов перенесут вас в атмосферу любимых мест Мондштадта, Ли Юэ и Инадзумы, пробуждая воспоминания о начале вашего путешествия по вселенной Genshin Impact.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!