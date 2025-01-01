Оркестр CAGMO. Симфония Геншин Импакт: Мондштадт + Ли Юэ + Инадзума

Музыкальное Путешествие по Тейвату

Приглашаем вас на уникальную концертную программу — «Симфония Геншин Импакт: Мондштадт + Ли Юэ + Инадзума». Это музыкальное путешествие основано на лучших композициях из популярной игры Genshin Impact и исполнено симфоническим оркестром CAGMO вместе с чарующим сопрано.

Погружение в Мир Тейвата

Во время концерта вы сможете:

Побывать в Мондштадте — городе романтики, одуванчиков и первых приключений, где царит дух свободы и вечного праздника;

— городе романтики, одуванчиков и первых приключений, где царит дух свободы и вечного праздника; Оказаться в Ли Юэ — крае величественных гор и изящных пагод, где процветают культура и традиции богатого портового города;

— крае величественных гор и изящных пагод, где процветают культура и традиции богатого портового города; Посетить Инадзуму — под сенью багряных клёнов и пурпурных сакур прочувствовать стремление к вечности, воплощённое в воле Наруками Огосё.

Творчество Ю-Пэн Чэня

Концертная программа основана на творчестве китайского композитора Ю-Пэн Чэня (Yu-Peng Chen). Его знаменитые саундтреки в исполнении симфонического оркестра CAGMO обретают новое яркое звучание, создавая в вашей памяти неповторимые образы регионов Тейвата. В программе также представлены уникальные музыкальные темы персонажей и боевых сцен, характерные для каждой локации.

Длительность Концерта

Более полутора часов музыки из трёх регионов перенесут вас в атмосферу любимых мест Мондштадта, Ли Юэ и Инадзумы, пробуждая воспоминания о начале вашего путешествия по вселенной Genshin Impact.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!