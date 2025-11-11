Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Оркестр CAGMO. Симфония Elden Ring + Dark Souls
Билеты от 3500₽
Киноафиша Оркестр CAGMO. Симфония Elden Ring + Dark Souls

Оркестр CAGMO. Симфония Elden Ring + Dark Souls

6+
Возраст 6+
Билеты от 3500₽

О концерте

Концерт музыки из игр Хидэтака Миядзаки

Концертная программа «Симфония Elden Ring + Dark Souls» — это уникальная возможность для зрителей насладиться величественными мирами, созданными гениальным гейм-дизайнером Хидэтака Миядзаки. Программа представлена ансамблем CAGMO и включает в себя исполнение оркестра и хора.

Музыка как мост между мирами

В этой программе акцент сделан на концептуальную преемственность между классической эпической сагой Dark Souls и новым шедевром Elden Ring. Оба этих мира, пронизанные атмосферой мрака и цикличности бытия, образуют единую плеяду легендарных вселенных от мастера.

Звуки, создающие атмосферу

Сквозь мелодии и оркестровые аранжировки зрители смогут углубиться в завораживающие пространства этих игр. Каждый аккорд наполнен драматизмом и эпичностью, которые подчеркивают богатое повествование обеих эпохальных серий.

Путешествие во времени и пространстве

Приходите и станьте частью этого удивительного музыкального путешествия, которое соединяет прошлое и настоящее. Программа «Симфония Elden Ring + Dark Souls» — это не только дань уважения наследию Dark Souls, но и трепетное обращение к новому и неизведанному в Elden Ring.

Не упустите шанс насладиться этой уникальной симфонией вместе с нами!

Купить билет на концерт Оркестр CAGMO. Симфония Elden Ring + Dark Souls

Помощь с билетами
Октябрь
8 октября четверг
20:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 3500 ₽
В других городах
Февраль
Март
Май
25 февраля среда
19:00
Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича Нижний Новгород, Кремль, корп. 2
от 2800 ₽
5 марта четверг
19:00
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
от 2900 ₽
27 мая среда
19:00
Большой зал Пермской филармонии Пермь, Куйбышева, 14
от 2800 ₽

В ближайшие дни

Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
3 января в 16:00 Standup Café
от 600 ₽
Marshmallows
18+
Рок-н-ролл
Marshmallows
2 января в 20:00 Jam Club
от 1000 ₽
Louis Christmas Cabaret: бурлеск-шоу и рождественский джаз
18+
Джаз Вечеринка
Louis Christmas Cabaret: бурлеск-шоу и рождественский джаз
27 декабря в 20:00 Louis
от 12000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше