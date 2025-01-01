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Оркестр CAGMO. Симфония Baldur's Gate 3
Билеты от 3300₽
Киноафиша Оркестр CAGMO. Симфония Baldur's Gate 3

Оркестр CAGMO. Симфония Baldur's Gate 3

6+
Возраст 6+
Билеты от 3300₽

О концерте/спектакле

Музыка эпической вселенной: Концерт CAGMO по мотивам Baldur’s Gate 3

Оркестр CAGMO с радостью представляет уникальную концертную программу, посвящённую захватывающему миру игры Baldur’s Gate 3. Эта знаменитая RPG погружает игроков в мир Забытых Королевств, наполненный магией, древними тайнами и опасными приключениями.

Погружение в мир Dungeons & Dragons

Baldur’s Gate 3 основана на правилах пятой редакции Dungeons & Dragons, что позволяет ей передавать атмосферу классических ролевых партий. Здесь важны тактические сражения, глубокий сюжет и свобода выбора. Каждое ваше решение может изменить ход событий, а музыкальная программа оркестра CAGMO прекрасно передаёт эту атмосферу.

Музыкальная программа

Концертная программа включает в себя произведения, которые погружают слушателей в мир загадочности и величия, присущие Baldur’s Gate 3. Вы услышите музыкальные композиции, которые проведут вас через густые леса, мрачные подземелья, напряжённые битвы и героические свершения. Каждый трек — это отдельная глава эпического путешествия, вдохновлённого богатой историей вселенной D&D.

Приглашение на музыкальное событие

Приглашаем вас насладиться этим музыкальным событием и погрузиться в волшебный мир Baldur’s Gate 3 вместе с оркестром CAGMO. Не упустите возможность стать частью этой уникальной программы, которая обещает подарить незабываемые эмоции и окунуться в атмосферу любимой игры.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 февраля
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 3300 ₽

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