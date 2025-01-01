Меню
Оркестр CAGMO. Симфония Атака Титанов
Билеты от 3500₽
Оркестр CAGMO. Симфония Атака Титанов

Оркестр CAGMO. Симфония Атака Титанов

6+
Возраст 6+
Билеты от 3500₽

О концерте

Концерт музыки из «Атаки Титанов»

Концертная программа «Симфония Атака Титанов», представленная впервые в 2023 году, стала настоящим событием для поклонников аниме Attack on Titan. Каждое выступление собирает аншлаги, привлекая зрителей своей масштабностью и уникальным звучанием.

Непередаваемая атмосфера единства

Музыканты, облаченные в тематический косплей, исполняют эпические треки из культового аниме. Во время исполнения знакового трека «Guren no Yumiya» весь зрительный зал встает, берется за сердца и громко поет «Сасагео». Этот момент воссоздает культовую позу из аниме, объединяя всех поклонников в одно целое.

Уникальные музыкальные произведения

Концерты CAGMO по Атаке Титанов уже посетило более 15 тысяч человек. Оригинальные аранжировки композиций, выполненные оркестром и хором, погружают слушателей в атмосферу фэнтезийного мира, населенного людьми и титанами. Зрители могут заново пережить ключевые моменты легендарной истории.

В программе концерта — оркестровые версии лучших произведений композиторов Хироюки Савано и Кота Ямамото из четырех сезонов «Атаки Титанов», а также самые запоминающиеся опенинги от Linked Horizon и Yoshiki.

Присоединяйтесь к единству поклонников

«Симфония Атака Титанов» — это возможность для каждого фаната ощутить единство и разделить эмоции с другими поклонниками. Не забудьте прийти в косплее, чтобы сделать яркие фотографии на память!

Не упустите шанс стать частью этого уникального события, которое подарит вам незабываемые впечатления и надолго останется в памяти.

Купить билет на концерт Оркестр CAGMO. Симфония Атака Титанов

Апрель
14 апреля вторник
19:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
от 3500 ₽
В других городах
Март
31 марта вторник
19:00
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
от 3000 ₽

