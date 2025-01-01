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Оркестр CAGMO. Симфония Атака Титанов
Билеты от 3300₽
Киноафиша Оркестр CAGMO. Симфония Атака Титанов

Оркестр CAGMO. Симфония Атака Титанов

6+
Возраст 6+
Билеты от 3300₽

О концерте/спектакле

Симфония Атака Титанов: Концерт, который нельзя пропустить

Концертная программа «Симфония Атака Титанов» в двух частях, впервые представленная в 2023 году, стала настоящим событием для всех поклонников аниме Attack on Titan. Эти концерты неизменно проходят с аншлагом, привлекая зрителей своей масштабностью, уникальным звучанием и непередаваемой атмосферой единства.

Музыка, погружающая в мир титанов

Музыканты, облачённые в тематический косплей, исполняют эпические треки из культового аниме, создавая неповторимую атмосферу. Во время исполнения знакового трека Guren no Yumiya весь зал встает, взявшись за сердца, и поет «Сасагео», воссоздавая легендарную позу из аниме.

Впечатляющие факты о концерте

Концерты CAGMO по Атаке Титанов посетило более 15 тысяч человек. Оригинальные аранжировки композиций в исполнении оркестра и хора позволяют заново пережить ключевые моменты легендарной истории, погружая слушателей в атмосферу фэнтезийного мира, населенного людьми и титанами.

Что вас ждет на концерте?

В программе концерта представлены оркестровые версии лучших произведений композиторов Хироюки Савано и Кота Ямамото из четырех сезонов Атаки титанов, а также самые запоминающиеся опенинги от Linked Horizon и Yoshiki. «Симфония Атака Титанов» — это уникальная возможность для каждого фаната ощутить единство, разделить эмоции с другими поклонниками и вместе громко воскликнуть «Сасагео!».

Косплей и яркие воспоминания

Фанаты приходят на концерт в косплее, и с ними можно сделать яркие фотографии на память. Не упустите шанс стать частью этого уникального события, которое подарит незабываемые впечатления и надолго останется в памяти!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 октября
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
20:00 от 3300 ₽

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