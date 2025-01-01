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Оркестр CAGMO. Саундтреки Эйнауди при свечах
Билеты от 3000₽
Киноафиша Оркестр CAGMO. Саундтреки Эйнауди при свечах

Оркестр CAGMO. Саундтреки Эйнауди при свечах

6+
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Саундтреки Эйнауди при свечах

Концертная программа CAGMO представляет уникальное событие для любителей музыки и кино – «Саундтреки Эйнауди при свечах». В этот вечер зрители смогут насладиться проникновенной музыкой выдающегося итальянского композитора и пианиста Людовико Эйнауди, который стал одним из самых влиятельных представителей современной классической музыки.

Музыка, завоевавшая сердца зрителей

Людовико Эйнауди известен своими незабываемыми мелодиями, которые стали саундтреками к таким культовым фильмам, как «1+1», «Чёрный лебедь», «Это – Англия» и «Земля кочевников». Его музыка наполнила драматизмом и глубиной сюжет знаменитого французского фильма «1+1», что навсегда увлекло зрителей в мир его творчества.

Новые композиции и уникальные аранжировки

В программу концерта вошли треки из нового альбома «The Summer Portraits», включая композиции Sequence и Pathos. Уникальные симфонические аранжировки, исполненные струнными инструментами и фортепиано, создадут атмосферу погружения в любимые кинокартины.

Не упустите возможность!

Концерт «Саундтреки Эйнауди при свечах» обещает стать незабываемым событием, которое тронет до глубины души каждого, кто знаком с работами Эйнауди и его влиянием на современное кино. Не упустите возможность насладиться этим уникальным опытом!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Кремлевский дворец Москва, Кремль
19:00 от 3000 ₽

В других городах

Екатеринбург, 23 июля
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
19:00 от 2800 ₽
Челябинск, 16 августа
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54
18:00 от 2800 ₽
Краснодар, 20 августа
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
19:00 от 2800 ₽
Нижний Новгород, 12 сентября
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 3000 ₽
Уфа, 18 сентября
Башкирская филармония им. Хусаина Ахметова Уфа, Гоголя, 58
19:00 от 2800 ₽
Сочи, 16 октября
Летний театр Сочи, Черноморская, 11
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