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Оркестр CAGMO. Naruto Symphony. Большой концерт
Билеты от 3100₽
Киноафиша Оркестр CAGMO. Naruto Symphony. Большой концерт

Оркестр CAGMO. Naruto Symphony. Большой концерт

6+
Возраст 6+
Билеты от 3100₽

О концерте/спектакле

Симфония Наруто: Музыкальное Приключение с CAGMO

CAGMO представляет концертную программу по одному из самых популярных аниме в мире — «Симфония Наруто». Удивительная история Наруто и его друзей до сих пор привлекает внимание зрителей своей уникальностью, глубоким сюжетом и яркими персонажами. Эта программа станет настоящим подарком для всех поклонников мира Шиноби.

Музыка, Знакомая Каждому

Особые музыкальные темы, опенинги и эндинги аниме без сомнений знакомы каждому фанату. В исполнении оркестра и хора CAGMO прозвучат главные темы из «Наруто». Эпический саундтрек в оригинальных авторских аранжировках передаст атмосферу героических приключений и доблестных поступков главных героев.

Погружение в Мир Дружбы и Мудрости

Концертная программа «Симфония Наруто» для оркестра и хора — это уникальная возможность погрузиться в мир дружбы и мудрости знаменитого аниме. Особое звучание композиций подчеркнёт яркий вокал, а мощь и динамику сражений передадут электрогитара и ударные инструменты.

Не Упустите Возможность!

Пришло время отправиться в музыкальный путь Наруто к признанию и мечте вместе с CAGMO! Не упустите шанс насладиться живым исполнением любимых мелодий и окунитесь в атмосферу незабываемых приключений.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 октября
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
20:00 от 3100 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 сентября
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
19:00 от 3200 ₽

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