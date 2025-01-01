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Оркестр CAGMO. JoJo's Bizarre Adventure Symphony
Билеты от 3300₽
Киноафиша Оркестр CAGMO. JoJo's Bizarre Adventure Symphony

Оркестр CAGMO. JoJo's Bizarre Adventure Symphony

6+
Возраст 6+
Билеты от 3300₽

О концерте/спектакле

Симфония JoJo's Bizarre Adventure: Концерт от CAGMO

CAGMO представляет уникальную концертную программу, посвященную одному из самых невероятных аниме в истории — «Симфония JoJo's Bizarre Adventure». Этот проект позволит зрителям погрузиться в самобытный мир, который невозможно спутать ни с чем другим.

Эпическая история и яркие персонажи

Многовековая история семейства Джостаров и их противостояние с главным антагонистом Дио Брандо поражает своей оригинальностью. Сюжет, насыщенный юмором, эпическими битвами и атмосферным саундтреком, создает уникальный опыт для зрителей.

Звучание, которое запоминается

В исполнении оркестра CAGMO прозвучат самые яркие темы «JoJo's Bizarre Adventure», каждая из которых отражает оригинальное настроение своего сезона. Авторские аранжировки композиций помогут заново прочувствовать удивительные сюжетные повороты, погружая зрителей в атмосферу таинственных приключений и волнительных сражений.

Уникальная концертная программа

Концертная программа включает в себя выступление струнного оркестра, фортепиано и хора, что подарит возможность зрителям стать частью этого невероятного и безумного мира JoJo. Поразительная динамика битв и драйвовое звучание тем главных героев будут подчеркнуты электро и бас-гитарами, саксофоном и ритмичными ударными.

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего музыкального приключения! To be continued...

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 ноября
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
20:00 от 3300 ₽

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