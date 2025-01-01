Меню
Оркестр CAGMO. Death Note Symphony при свечах
Оркестр CAGMO. Death Note Symphony при свечах

Симфония Death Note при свечах в Петербурге

CAGMO представляет уникальную концертную программу — «Симфония Death Note при свечах», а также альбом Death Note Symphony, celebrating the most iconic tracks by музыканта Хидэки Таниути, посвященные легендарному аниме. Спектакль пройдет в атмосфере сотен мерцающих свечей, создавая уникальную и волнующую обстановку.

С момента своей премьеры почти 20 лет назад, Death Note продолжает оставаться одним из самых заметных произведений в истории анимации. Уникальные аранжировки для струнного оркестра и фортепиано подчеркивают драматизм ключевых тем персонажей, добавляя новые оттенки к музыкальной палитре произведения. Музыка Хидэки Таниути сочетает элементы пост-рока и обволакивающего эмбиента, что усиливает напряжение сюжета и раскрывает глубину характеров главных героев — Ягами Лайта и Эла.

Оркестр CAGMO предлагает зрителям углубиться в звуковую вселенную одного из самых известных аниме всех времён. Каждая нота усиливает восприятие эмоциональной нагрузки и драмы событий, приглашая зрителей к уникальному музыкальному путешествию, где они смогут заново открыть истории героев, с которыми многие знакомы с детства.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события и окунуться в атмосферу Death Note вместе с CAGMO!

Санкт-Петербург, 30 октября
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
19:00 от 3100 ₽

