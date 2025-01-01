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Оркестр CAGMO. BTS Symphony: Army Universe
Киноафиша Оркестр CAGMO. BTS Symphony: Army Universe

Оркестр CAGMO. BTS Symphony: Army Universe

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

BTS Symphony: ARMY Universe — Грандиозное Музыкальное Событие

CAGMO представляет уникальную концертную программу «BTS Symphony: ARMY Universe», которая пройдет в исполнении двойного состава оркестра. Это главное событие для всех поклонников группы BTS, объединённых любовью к их творчеству.

Что Ждет Зрителей?

Программа состоит из двух актов и предлагает зрителям музыкальное путешествие, которое оживит самые яркие моменты истории BTS. Уникальные оркестровые аранжировки позволят услышать знаковые композиции группы — от первых хитов до сольных работ участников. В исполнении большого состава струнного оркестра вы сможете насладиться новым звучанием любимых треков и получить незабываемые эмоции.

Специальный Розыгрыш

Среди всех посетителей концертов программы будут разыграны билеты на мировой тур группы. Это удивительный шанс увидеть своих кумиров вживую! Однако важно отметить, что если концертный тур, к которому приурочен данный розыгрыш, не будет официально объявлен, реализация главного приза будет осуществлена только после его анонса и появления концертов в продаже.

Взаимодействие с ARMY

В программе также будут добавлены треки, которые выберут сами поклонники. Это позволит каждому ARMY стать частью этого невероятного события и вдохновиться уникальной атмосферой, разделяя её с другими поклонниками BTS.

Не упустите возможность насладиться любимой музыкой в новом формате и окунуться в атмосферу, которая объединяет всех преданных поклонников! Присоединяйтесь к нам на BTS Symphony: ARMY Universe!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 28 сентября
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
18:00 от 2800 ₽

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