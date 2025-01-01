Оркестр CAGMO. BTS Symphony: Army Universe

CAGMO представляет уникальную концертную программу «BTS Symphony: ARMY Universe», которая пройдет в исполнении двойного состава оркестра. Это главное событие для всех поклонников группы BTS, объединённых любовью к их творчеству.
Программа состоит из двух актов и предлагает зрителям музыкальное путешествие, которое оживит самые яркие моменты истории BTS. Уникальные оркестровые аранжировки позволят услышать знаковые композиции группы — от первых хитов до сольных работ участников. В исполнении большого состава струнного оркестра вы сможете насладиться новым звучанием любимых треков и получить незабываемые эмоции.
Среди всех посетителей концертов программы будут разыграны билеты на мировой тур группы. Это удивительный шанс увидеть своих кумиров вживую! Однако важно отметить, что если концертный тур, к которому приурочен данный розыгрыш, не будет официально объявлен, реализация главного приза будет осуществлена только после его анонса и появления концертов в продаже.
В программе также будут добавлены треки, которые выберут сами поклонники. Это позволит каждому ARMY стать частью этого невероятного события и вдохновиться уникальной атмосферой, разделяя её с другими поклонниками BTS.
Не упустите возможность насладиться любимой музыкой в новом формате и окунуться в атмосферу, которая объединяет всех преданных поклонников! Присоединяйтесь к нам на BTS Symphony: ARMY Universe!