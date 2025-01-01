Концерт в клубе «16 Тонн» на Арбате

ORKESTR 442 снова на сцене легендарного клуба 16 Тонн на старом Арбате! Приглашаем вас отметить день рождения нашего коллектива в уютной атмосфере, наполненной любимыми звуками.

Уникальное звучание

В этот вечер мы не только вспомним наши успехи, но и поделимся планами на будущее. Вас ждут запоминающиеся обработки популярных хитов и авторских произведений.

Праздничный сюрприз

Не обойдется и без праздничного сюрприза, который придаст мероприятию особую нотку. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

Ждём вас!

Приходите 5 ноября поздравить нас и отогнать холода по адресу: Арбат, 28/1. Двери откроются в 19:30. Мы уверены, что этот вечер станет для вас незабываемым!