Orkestr 442
Билеты от 700₽
Киноафиша Orkestr 442

Orkestr 442

0+
Возраст 0+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Концерт в клубе «16 Тонн» на Арбате

ORKESTR 442 снова на сцене легендарного клуба 16 Тонн на старом Арбате! Приглашаем вас отметить день рождения нашего коллектива в уютной атмосфере, наполненной любимыми звуками.

Уникальное звучание

В этот вечер мы не только вспомним наши успехи, но и поделимся планами на будущее. Вас ждут запоминающиеся обработки популярных хитов и авторских произведений.

Праздничный сюрприз

Не обойдется и без праздничного сюрприза, который придаст мероприятию особую нотку. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

Ждём вас!

Приходите 5 ноября поздравить нас и отогнать холода по адресу: Арбат, 28/1. Двери откроются в 19:30. Мы уверены, что этот вечер станет для вас незабываемым!

Купить билет на концерт Orkestr 442

Ноябрь
5 ноября среда
20:00
16 тонн Арбат Москва, Арбат, 28, стр. 1
от 700 ₽

