Звездные приключения с Звездочетом в московском Планетарии

На первый взгляд может показаться, что зимой небо замирает, как и вся природа. Но в холодное время года на небе все еще разворачиваются захватывающие истории из легенд, а могучие герои продолжают совершать свои подвиги.

Страстный исследователь неба — мудрый Звездочет — приглашает юных астрономов узнать о своих любимых зимних созвездиях. Дети научатся видеть такие звезды, как Орион, Телец, Большой Пес и Малый Пес.

Звезды Сириус, Бетельгейзе, Альдебаран и Процион впечатляют разнообразием яркости, цвета и размеров, и каждый из них станет запоминающимся элементом этого небесного повествования.

Среди этих величественных светил и развернется захватывающая история Звездочета о давних временах, когда славный охотник Орион совершил свой подвиг!