Original Jazz Jam с Петром Ившиным

О концерте/спектакле

Вечер импровизационного джаза в Jam Club

Приглашаем всех ценителей джаза на эксклюзивную программу «Джем Клуб Мьюзик». Это уникальное событие под руководством легендарного Петра Ившина. Здесь музыка рождается на сцене в режиме импровизации!

Творческий процесс в действии

Талантливые музыканты соберутся на одной сцене, чтобы создать уникальные джазовые композиции. Вы сможете не только насладиться живым звучанием, но и стать частью этого увлекательного процесса. Готовьтесь к камерной атмосфере, горячим ритмам и неожиданным музыкальным поворотам!

Уникальный опыт

Узнайте, как рождается настоящий джаз — не упустите возможность погрузиться в мир живой музыки и творчества. Каждый участник вечера вносит свою частичку в общее музыкальное полотно, и вы можете стать частью этой захватывающей истории.

Присоединяйтесь к нам и наслаждайтесь волшебством джаза в компании ярких исполнителей!

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
17 сентября среда
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 700 ₽
24 сентября среда
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 700 ₽
1 октября среда
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 700 ₽
8 октября среда
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 700 ₽
15 октября среда
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 700 ₽
22 октября среда
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 700 ₽
29 октября среда
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 700 ₽
5 ноября среда
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 700 ₽
12 ноября среда
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 700 ₽
19 ноября среда
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 700 ₽
26 ноября среда
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 700 ₽
3 декабря среда
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 700 ₽
10 декабря среда
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 700 ₽
17 декабря среда
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 700 ₽
24 декабря среда
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 700 ₽
31 декабря среда
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 700 ₽
7 января среда
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 700 ₽
14 января среда
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 700 ₽
21 января среда
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 700 ₽
28 января среда
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 700 ₽
4 февраля среда
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 700 ₽
11 февраля среда
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 700 ₽
18 февраля среда
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 700 ₽
25 февраля среда
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 700 ₽

