Original Jazz Jam с Петром Ившиным

Вечер импровизационного джаза в Jam Club

Приглашаем всех ценителей джаза на эксклюзивную программу «Джем Клуб Мьюзик». Это уникальное событие под руководством легендарного Петра Ившина. Здесь музыка рождается на сцене в режиме импровизации!

Творческий процесс в действии

Талантливые музыканты соберутся на одной сцене, чтобы создать уникальные джазовые композиции. Вы сможете не только насладиться живым звучанием, но и стать частью этого увлекательного процесса. Готовьтесь к камерной атмосфере, горячим ритмам и неожиданным музыкальным поворотам!

Уникальный опыт

Узнайте, как рождается настоящий джаз — не упустите возможность погрузиться в мир живой музыки и творчества. Каждый участник вечера вносит свою частичку в общее музыкальное полотно, и вы можете стать частью этой захватывающей истории.

Присоединяйтесь к нам и наслаждайтесь волшебством джаза в компании ярких исполнителей!