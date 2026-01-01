Оргия Праведников

Вселенская игра противоположностей на концерте "Оргии праведников" в Москве

Присутствие. Быть может, это самое точное определение того, что не поддаётся описанию. Оно существует здесь с начала времён, наблюдая за миром нашими глазами и следя за тем, что делают наши руки. Мы творим либо лютую дичь, либо то, что нам представляется благом – но является ли это действительно так?

Присутствие наблюдает за нами, молча и бесконечно внимательно, без комментариев. Оно – это бытие, которое простирается за пределы судов и воздаяний, находясь между миром бытия и небытием. Каждый, кто уходит в своё молчание, стремится слиться с ним, стать частью этого вечного наблюдения.

Вглядитесь в тишину

На этом спектакле мы приглашаем вас остановиться и понаблюдать за потоками сил так, как мы смотрим на волны, бесконечно накатывающиеся на океанский берег. Прислушайтесь к тишине, которая стоит за ревом ветра и грохотом волн, разбивающихся о скалы. Эти волны, сотканные не из воды, а из воздуха, — это наши звуковые волны, которые мы вам предоставим.

Уловить и услышать тишину – это уже будет вашим делом. В наше время это совсем разумное дело. Приходите, только не забудьте купить билет!