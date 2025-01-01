Меню
Оргия Праведников
Оргия Праведников

Оргия Праведников

Изящество и возвышенный пафос прог-метала

О концерте/спектакле

Юбилей «Оргии Праведников» в Петербурге

Дорогие слушатели!

Приглашаем вас на уникальное событие — акустический концерт в честь 25-летия группы «Оргия Праведников». Это не просто юбилей, а замечательный повод для встречи и весёлого времяпрепровождения. В нашей жизни всегда найдется причина для праздника, но круглые даты особенно вдохновляют нас на подготовку и ожидание.

25 лет на сцене

Группа «Оргия Праведников» отмечает свой четвертьвековой юбилей, и это действительно значимое событие. В течение 25 лет мы служили красоте и радости, создавая музыку, которая обогащает сердца и души слушателей. Это время было полным ярких моментов и вдохновения, и мы хотим поделиться этим с вами.

Особенная программа

На концерте мы предложим вам уникальную программу, которая не будет похожа на предыдущие выступления. Эти 25 лет — это уникальный опыт, который мы хотим отпраздновать вместе с вами. Приходите обнять нас, а мы в ответ порадуем вас нашими любимыми композициями.

Не упустите шанс!

Этот юбилей не повторится, и именно в этом заключается его прелесть. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера. Увидимся на концерте!

Купить билет на концерт Оргия Праведников

В других городах
Октябрь
24 октября пятница
19:00
КЦ «Сердце» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, корп. 16
от 1600 ₽

Фотографии

Оргия Праведников

