Органный XX век

0+
Возраст 0+

О концерте

Органная музыка: священное искушение звуков

На сцене - талантливый органист Иван Царёв, лауреат международных конкурсов. Этот вечер подарит вам уникальную программу, насыщенную произведениями классиков и современных композиторов.

Программа концерта

  • Барбер. Adagio
  • Дворжак. Симфония № 9 «Из Нового Света» (II часть, фрагмент)
  • Линдберг. Соната соль минор (I, II части)
  • Пярт. «Trivium»
  • Рейни. Две токкаты на темы гимнов
  • Турнемир. Хорал-импровизация на тему пасхальной секвенции «Victimae paschali»
  • Флетчер. Токката
  • Хиндемит. Соната № 2
  • Эбен. Moto ostinato из цикла «Воскресная музыка»
  • Янг. Сюита

Магия органной музыки

Эта вечерняя программа позволит вам насладиться богатством звуковых возможностей органа. Музыка разных эпох и стилей подчеркнет величие этого инструмента, который продолжает вдохновлять композиторов и слушателей по сей день.

Не упустите шанс стать частью этого музыкально-звукового опыта и получить удовольствие от шедевров органного искусства в исполнении мастера!

Купить билет на концерт Органный XX век

Апрель
24 апреля пятница
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 600 ₽

