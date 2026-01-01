Органный XX век

На сцене - талантливый органист Иван Царёв, лауреат международных конкурсов. Этот вечер подарит вам уникальную программу, насыщенную произведениями классиков и современных композиторов.
Эта вечерняя программа позволит вам насладиться богатством звуковых возможностей органа. Музыка разных эпох и стилей подчеркнет величие этого инструмента, который продолжает вдохновлять композиторов и слушателей по сей день.
Не упустите шанс стать частью этого музыкально-звукового опыта и получить удовольствие от шедевров органного искусства в исполнении мастера!