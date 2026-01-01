Органный XX век

Органная музыка: священное искушение звуков

На сцене - талантливый органист Иван Царёв, лауреат международных конкурсов. Этот вечер подарит вам уникальную программу, насыщенную произведениями классиков и современных композиторов.

Программа концерта

Барбер. Adagio

Дворжак. Симфония № 9 «Из Нового Света» (II часть, фрагмент)

Линдберг. Соната соль минор (I, II части)

Пярт. «Trivium»

Рейни. Две токкаты на темы гимнов

Турнемир. Хорал-импровизация на тему пасхальной секвенции «Victimae paschali»

Флетчер. Токката

Хиндемит. Соната № 2

Эбен. Moto ostinato из цикла «Воскресная музыка»

Янг. Сюита

Магия органной музыки

Эта вечерняя программа позволит вам насладиться богатством звуковых возможностей органа. Музыка разных эпох и стилей подчеркнет величие этого инструмента, который продолжает вдохновлять композиторов и слушателей по сей день.

Не упустите шанс стать частью этого музыкально-звукового опыта и получить удовольствие от шедевров органного искусства в исполнении мастера!