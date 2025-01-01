Органный вторник

Органные вторники в Анненкирхе

Органные концерты в Анненкирхе — это не только музыкальное событие, но и часть культурной традиции лютеранских церквей. Мы рады пригласить вас на «Органные вторники» — еженедельный цикл концертов, где вы сможете насладиться великолепным звучанием органа и интересными программами в исполнении камерных ансамблей.

Обратите внимание, что музыка в Анненкирхе исполняется на электрооргане, что придаёт ей особый колорит и современное звучание. Не упустите возможность погрузиться в мир классической музыки!