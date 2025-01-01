Органный вечер в соборе при свечах. Сокровища мировой классики

Шедевры западноевропейской музыки будут представлены на концерте в англиканском соборе. Зрителей ждет уникальное звучание произведений таких композиторов, как Джованни Каччини, Фелисьен Мендельсон и Иоганн Себастьян Bach. В этом свете, знаменитая «Ave Maria» Каччини, «Свадебный марш» Мендельсона и великолепная «Токката и фуга ре минор» Баха создадут незабываемую атмосферу.
Слушатели смогут насладиться звучанием сразу двух органов, установленных в зале церкви фондом «Небесный мост»: старинного духового органа фирмы Rohlfing-Kreienbrink, детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современного цифрового органа фирмы Viscount. Это даст возможность услышать древние и современные инструменты в едином музыкальном контексте.
Органный репертуар охватывает разные эпохи и его великолепие станет настоящим подарком для любителей классической музыки. В программе концерта:
Следует отметить, что программа может быть изменена.
Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Виктория Гамазова на органе. Продолжительность концерта составит 60 минут без антракта.