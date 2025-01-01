Органный вечер в соборе при свечах. Сокровища мировой классики

Звуки органа в англиканском соборе

Шедевры западноевропейской музыки будут представлены на концерте в англиканском соборе. Зрителей ждет уникальное звучание произведений таких композиторов, как Джованни Каччини, Фелисьен Мендельсон и Иоганн Себастьян Bach. В этом свете, знаменитая «Ave Maria» Каччини, «Свадебный марш» Мендельсона и великолепная «Токката и фуга ре минор» Баха создадут незабываемую атмосферу.

Органы в обители музыки

Слушатели смогут насладиться звучанием сразу двух органов, установленных в зале церкви фондом «Небесный мост»: старинного духового органа фирмы Rohlfing-Kreienbrink, детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современного цифрового органа фирмы Viscount. Это даст возможность услышать древние и современные инструменты в едином музыкальном контексте.

Что в программе?

Органный репертуар охватывает разные эпохи и его великолепие станет настоящим подарком для любителей классической музыки. В программе концерта:

И. С. Бах – Ария ре мажор из сюиты № 3

К. Ф. Э. Бах – Rondo esspressivo си минор

Ф. Мендельсон – Свадебный марш из увертюры «Сон в летнюю ночь»

Т. Дюбуа – Пасторальный напев

Ж. Н. Лемменс – Кантилена

Дж. Каччини – В. Вавилов – «Ave Maria»

И. С. Бах – Токката и фуга ре минор BWV 565

Следует отметить, что программа может быть изменена.

Исполнитель

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Виктория Гамазова на органе. Продолжительность концерта составит 60 минут без антракта.