Приглашаем вас на уникальный органный вечер в парке Маяковского, который состоится в ближайшую субботу. Под руководством титулярного органиста Свердловской филармонии Тараса Багинца вы сможете насладиться шедеврами органной музыки, охватывающими широкий спектр стилей и эмоций — от готической драматургии до хрупкой лирики.
Тарас Багинец — не только виртуозный органист, но и талантливый рассказчик, который раскроет сокровенные смыслы каждой композиции. Его мастерство и харизма сделают вечер незабываемым.
Органная музыка обладает уникальной способностью передавать глубокие чувства и поднимать настроение. Знаете ли вы, что «Свадебный марш» Мендельсона стал традиционным музыкальным сопровождением свадебных церемоний и до сих пор пользуется большой популярностью?
Не упустите возможность насладиться этим великолепным вечером в одном из самых живописных уголков Екатеринбурга. Мы ждем вас!