Органный вечер в парке Маяковского в Екатеринбурге

Приглашаем вас на уникальный органный вечер в парке Маяковского, который состоится в ближайшую субботу. Под руководством титулярного органиста Свердловской филармонии Тараса Багинца вы сможете насладиться шедеврами органной музыки, охватывающими широкий спектр стилей и эмоций — от готической драматургии до хрупкой лирики.

Исполнители

Тарас Багинец — не только виртуозный органист, но и талантливый рассказчик, который раскроет сокровенные смыслы каждой композиции. Его мастерство и харизма сделают вечер незабываемым.

Программа вечера

Боэльман — «Готическая сюита»

Вагнер — Свадебный хор из оперы «Лоэнгрин»

Верди — Триумфальный марш из оперы «Аида»

Видор — Симфония № 5 (V часть)

Гласс — «Утренние пассажи» из кинофильма «Часы»

Дебюсси — Арабеска

Мендельсон — Свадебный марш из музыки к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь»

Чайковский — Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик»

Интересные факты

Органная музыка обладает уникальной способностью передавать глубокие чувства и поднимать настроение. Знаете ли вы, что «Свадебный марш» Мендельсона стал традиционным музыкальным сопровождением свадебных церемоний и до сих пор пользуется большой популярностью?

Не упустите возможность насладиться этим великолепным вечером в одном из самых живописных уголков Екатеринбурга. Мы ждем вас!