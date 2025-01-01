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Органный вечер в парке
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Органный вечер в парке

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Органный вечер в парке Маяковского в Екатеринбурге

Приглашаем вас на уникальный органный вечер в парке Маяковского, который состоится в ближайшую субботу. Под руководством титулярного органиста Свердловской филармонии Тараса Багинца вы сможете насладиться шедеврами органной музыки, охватывающими широкий спектр стилей и эмоций — от готической драматургии до хрупкой лирики.

Исполнители

Тарас Багинец — не только виртуозный органист, но и талантливый рассказчик, который раскроет сокровенные смыслы каждой композиции. Его мастерство и харизма сделают вечер незабываемым.

Программа вечера

  • Боэльман — «Готическая сюита»
  • Вагнер — Свадебный хор из оперы «Лоэнгрин»
  • Верди — Триумфальный марш из оперы «Аида»
  • Видор — Симфония № 5 (V часть)
  • Гласс — «Утренние пассажи» из кинофильма «Часы»
  • Дебюсси — Арабеска
  • Мендельсон — Свадебный марш из музыки к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь»
  • Чайковский — Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик»

Интересные факты

Органная музыка обладает уникальной способностью передавать глубокие чувства и поднимать настроение. Знаете ли вы, что «Свадебный марш» Мендельсона стал традиционным музыкальным сопровождением свадебных церемоний и до сих пор пользуется большой популярностью?

Не упустите возможность насладиться этим великолепным вечером в одном из самых живописных уголков Екатеринбурга. Мы ждем вас!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 22 августа
Летний театр в парке Маяковского Екатеринбург, Мичурина, 230, корп. 25
18:30 от 600 ₽

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