Органный вечер в англиканском соборе. Бах и русская музыка XIX века

Приглашаем вас на удивительную программу, в которой строгая архитектура баховской органной мысли переплетается с яркой выразительностью русской романтической школы. Концерт состоится в уникальном пространстве англиканского собора, создавая идеальные условия для восприятия музыки.
В центре внимания окажутся произведения Иоганна Себастьяна Баха. Композитора, который не только стал символом немецкой музыки, но и значительно повлиял на русских композиторов. К баховской классике добавятся редкие страницы русской музыки XIX века, от фуги Рейнгольда Глиэра до органной транскрипции «Избушки на курьих ножках» Мусоргского из цикла «Картинки с выставки».
В зале церкви фонд «Небесный мост» установил два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount». В этот вечер вы сможете услышать звучание как старинного немецкого органа, так и итальянского концертного.
Обратите внимание, что программа может быть изменена.
Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Анна Учайкина (орган). Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта).
Парковка на территории собора запрещена. Рекомендуем планировать свое время заранее и воспользоваться общественным транспортом.