Органный вечер в англиканском соборе. Бах и русская музыка XIX века

Уникальный органный концерт в англиканском соборе

Приглашаем вас на удивительную программу, в которой строгая архитектура баховской органной мысли переплетается с яркой выразительностью русской романтической школы. Концерт состоится в уникальном пространстве англиканского собора, создавая идеальные условия для восприятия музыки.

Музыкальная программа

В центре внимания окажутся произведения Иоганна Себастьяна Баха. Композитора, который не только стал символом немецкой музыки, но и значительно повлиял на русских композиторов. К баховской классике добавятся редкие страницы русской музыки XIX века, от фуги Рейнгольда Глиэра до органной транскрипции «Избушки на курьих ножках» Мусоргского из цикла «Картинки с выставки».

Звучание двух органов

В зале церкви фонд «Небесный мост» установил два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount». В этот вечер вы сможете услышать звучание как старинного немецкого органа, так и итальянского концертного.

В программе концерта

И. С. Бах. Партита «O Gott, du frommer Gott» BWV 767

Ц. Кюи. Прелюдия ля-бемоль мажор

И. С. Бах. Фантазия и фуга до минор BWV 537

Р. Глиэр. Фуга на русскую тему

М. Мусоргский. «Избушка на курьих ножках» из цикла «Картинки с выставки»

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Исполнитель и продолжительность

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Анна Учайкина (орган). Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта).

Важно знать

Парковка на территории собора запрещена. Рекомендуем планировать свое время заранее и воспользоваться общественным транспортом.