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Органный Вечер Саундтреков
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Органный Вечер Саундтреков

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка кино в Петрикирхе: уникальный концерт от «Вселенной классики»

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на особую встречу с музыкой кино. Этот концерт обещает быть трогательным и знакомым, благодаря звучанию органа под сводами исторической Петрикирхе.

Знакомые мелодии из глубины памяти

Узнаваемые композиции из фильмов прозвучат так, будто они пришли из глубины вашей памяти. Музыка будет звучать мягко и объёмно, как будто вы открываете старые письма или плёнки. Орган здесь выступает не только как инструмент, но и как портал в эмоции, которые, казалось бы, были забыты.

Концерт без экрана

Это уникальная возможность услышать свои воспоминания по-новому. Без экрана. Только вы и музыка, которая способна оживить самые светлые моменты вашей жизни.

Информация о концерте

Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Обратите внимание, что места с ограниченной видимостью сцены стоят 599 рублей.

Исполнитель концерта

Органистом на концерте 13 июля станет Елизавета Панченко. Она — известная петербургская органистка-виртуоз и композитор, лауреат и призер множества европейских конкурсов и фестивалей в Финляндии, Эстонии, Германии и Швейцарии. Елизавета также является членом Союза композиторов России и Союза композиторов Евразии.

Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой в атмосфере живого звучания органа!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 июля
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 599 ₽

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