Органный вечер с Бахом при свечах

Вечер с Бахом при свечах в соборе

Если вы хотите по-настоящему погрузиться в мир органной музыки, начните с Иоганна Себастьяна Баха. Космичность его полифонии стирает границы пространства и останавливает время. Блестящий виртуоз и великий философ, Бах на протяжении своей жизни был неразлучен с органом.

Программа концерта

В концерте известной петербургской органистки Аллы Морозовой представлен широчайший спектр баховских сочинений, включая масштабные двухчастные циклы и хоральные обработки. Протестантский хорал и его обработки занимают одно из важнейших мест в немецком музыкальном искусстве барокко. Бах, прослужив большую часть жизни в церкви, создал в этом жанре шедевры высочайшего мастерства.

Одной из самых популярных хоральных обработок является Nun komm, der Heiden Heiland (Приди, язычников спаситель). Она приурочена к Адвенту — важнейшему периоду ожидания Рождества Христова. Прелюдию и фугу ми минор, написанную Бахом во время его пребывания в Лейпциге, часто называют «симфонией из двух частей» для органа благодаря её масштабам. Массивная структура прелюдии считается одной из самых сложных в жанре, а фуга получила название «клин» из-за хроматического движения темы фуги в направлении «наружу».

Вечер завершится грандиозным двухчастным циклом. Прелюдия и фуга ми-бемоль мажор обрамляет великую Органную мессу, созданную Бахом к 200-летию посещения Лейпцига Мартином Лютером. Это сочинение объединяет обработки протестантских хоралов, используемых во время богослужения, и входит в число самых известных работ Баха, сочетая элементы французской и итальянской традиций. Символ Святой Троицы в прелюдии выражен через три контрастных музыкальных эпизода, олицетворяющих Бога Отца, Сына и Святого Духа.

Уникальный орган и место проведения

Вечер с Бахом при свечах — это слияние с Вселенной! Один из уникальных исторических органов семейства Walcker 1910 года поразит вас своим неповторимым звучанием в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской. Этот орган великолепно звучит как в барочной, так и в романтической музыке.

Walcker — немецкая династия органостроителей, первый представитель которой жил в XVIII столетии. Инструменты этой фирмы установлены не только в Германии, но и в других странах Европы, а также в России.

Храм Матери Божией Лурдской, расположенный в Ковенском переулке, — это особый уголок Петербурга, пропитанный истинно французской энергетикой. Император Николай II дал высочайшее соизволение «французским гражданам построить церковь и содержать её на свои средства» в 1898 году. Храм был возведен в 1909 году по проекту Леонтия Бенуа, сына великого петербургского зодчего.

Notre Dame de France — единственный католический приход в Петербурге, не закрывшийся в советский период. Он был приписан к французскому посольству и имеет уникальное историческое значение, в том числе как место визита генерала де Голля в 1966 году.

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750)

Прелюдия и фуга ре мажор BWV 532

Хоральная обработка Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645

Прелюдия и фуга ми минор BWV 548

Хоральная обработка Nun komm, der Heiden Heiland BWV 599

Хоральная обработка Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659

Wir glauben all an einen Gott BWV 680

Прелюдия и фуга ми-бемоль мажор BWV 552

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Алла Морозова (орган). Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.