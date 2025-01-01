Органный вечер с Бахом при свечах

Если вы хотите по-настоящему погрузиться в мир органной музыки, начните с Иоганна Себастьяна Баха. Космичность его полифонии стирает границы пространства и останавливает время. Блестящий виртуоз и великий философ, Бах на протяжении своей жизни был неразлучен с органом.
В концерте известной петербургской органистки Аллы Морозовой представлен широчайший спектр баховских сочинений, включая масштабные двухчастные циклы и хоральные обработки. Протестантский хорал и его обработки занимают одно из важнейших мест в немецком музыкальном искусстве барокко. Бах, прослужив большую часть жизни в церкви, создал в этом жанре шедевры высочайшего мастерства.
Одной из самых популярных хоральных обработок является Nun komm, der Heiden Heiland (Приди, язычников спаситель). Она приурочена к Адвенту — важнейшему периоду ожидания Рождества Христова. Прелюдию и фугу ми минор, написанную Бахом во время его пребывания в Лейпциге, часто называют «симфонией из двух частей» для органа благодаря её масштабам. Массивная структура прелюдии считается одной из самых сложных в жанре, а фуга получила название «клин» из-за хроматического движения темы фуги в направлении «наружу».
Вечер завершится грандиозным двухчастным циклом. Прелюдия и фуга ми-бемоль мажор обрамляет великую Органную мессу, созданную Бахом к 200-летию посещения Лейпцига Мартином Лютером. Это сочинение объединяет обработки протестантских хоралов, используемых во время богослужения, и входит в число самых известных работ Баха, сочетая элементы французской и итальянской традиций. Символ Святой Троицы в прелюдии выражен через три контрастных музыкальных эпизода, олицетворяющих Бога Отца, Сына и Святого Духа.
Вечер с Бахом при свечах — это слияние с Вселенной! Один из уникальных исторических органов семейства Walcker 1910 года поразит вас своим неповторимым звучанием в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской. Этот орган великолепно звучит как в барочной, так и в романтической музыке.
Walcker — немецкая династия органостроителей, первый представитель которой жил в XVIII столетии. Инструменты этой фирмы установлены не только в Германии, но и в других странах Европы, а также в России.
Храм Матери Божией Лурдской, расположенный в Ковенском переулке, — это особый уголок Петербурга, пропитанный истинно французской энергетикой. Император Николай II дал высочайшее соизволение «французским гражданам построить церковь и содержать её на свои средства» в 1898 году. Храм был возведен в 1909 году по проекту Леонтия Бенуа, сына великого петербургского зодчего.
Notre Dame de France — единственный католический приход в Петербурге, не закрывшийся в советский период. Он был приписан к французскому посольству и имеет уникальное историческое значение, в том числе как место визита генерала де Голля в 1966 году.
Исполнитель: лауреат международных конкурсов Алла Морозова (орган). Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.