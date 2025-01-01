Органный вечер при свечах в англиканском соборе. Время танго

В этот вечер в камерной атмосфере зала оживут страсть и ностальгия Буэнос-Айреса, воспетые в чувственной музыке танго. Программа объединяет легендарные сочинения таких композиторов, как Хулио Родригес, Карлос Гардель и великий новатор жанра Астор Пьяццолла.
В зале церкви фондом «Небесный мост» установлены два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный орган фирмы «Viscount». У вас будет уникальная возможность услышать звучание как старинного немецкого, так и итальянского концертного органов.
В программе вечера:
Обратите внимание, что программа может быть изменена.
Концерт исполнит лауреат международных конкурсов, обладатель премии «Органист года – 2021» Мария Блажевич.
Продолжительность концерта составит 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена!