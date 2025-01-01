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Органный вечер при свечах в англиканском соборе. Время танго
Билеты от 1000₽
Киноафиша Органный вечер при свечах в англиканском соборе. Время танго

Органный вечер при свечах в англиканском соборе. Время танго

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыка танго в уникальном исполнении

В этот вечер в камерной атмосфере зала оживут страсть и ностальгия Буэнос-Айреса, воспетые в чувственной музыке танго. Программа объединяет легендарные сочинения таких композиторов, как Хулио Родригес, Карлос Гардель и великий новатор жанра Астор Пьяццолла.

Звучание двух органов

В зале церкви фондом «Небесный мост» установлены два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный орган фирмы «Viscount». У вас будет уникальная возможность услышать звучание как старинного немецкого, так и итальянского концертного органов.

Программа концерта

В программе вечера:

  • Х. Родригес — Кумпарсита
  • А. Пьяццолла — Цикл концертов «Времена года в Буэнос-Айресе»
  • А. Пьяццолла — Аве Мария
  • А. Вильшер — Танго из «Танцевальной сюиты» для органа
  • А. Михель — Танго для органной педали
  • Г. Бове — Церковное танго для органа (на Вознесение Даров)
  • М. К. де Йонг — Танго из сюиты для органа «Семь танцев»
  • Р. Гальяно — Танго для Клода
  • А. Пьяццолла — Трилогия об ангеле («Милонга ангела», «Смерть ангела», «Воскресение ангела»)
  • К. Гардель — Танго из к/ф «Запах женщины»
  • А. Пьяццолла — Обливион (Забвение)
  • Попурри на танго из российских фильмов («Шерлок Холмс», «Бриллиантовая рука», «Гараж», «Утомленные солнцем» и др.)
  • А. Пьяццолла — Либертанго

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Исполнитель

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов, обладатель премии «Органист года – 2021» Мария Блажевич.

Продолжительность и важная информация

Продолжительность концерта составит 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 1000 ₽

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