Органный вечер при свечах в англиканском соборе. Время танго

Музыка танго в уникальном исполнении

В этот вечер в камерной атмосфере зала оживут страсть и ностальгия Буэнос-Айреса, воспетые в чувственной музыке танго. Программа объединяет легендарные сочинения таких композиторов, как Хулио Родригес, Карлос Гардель и великий новатор жанра Астор Пьяццолла.

Звучание двух органов

В зале церкви фондом «Небесный мост» установлены два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный орган фирмы «Viscount». У вас будет уникальная возможность услышать звучание как старинного немецкого, так и итальянского концертного органов.

Программа концерта

В программе вечера:

Х. Родригес — Кумпарсита

А. Пьяццолла — Цикл концертов «Времена года в Буэнос-Айресе»

А. Пьяццолла — Аве Мария

А. Вильшер — Танго из «Танцевальной сюиты» для органа

А. Михель — Танго для органной педали

Г. Бове — Церковное танго для органа (на Вознесение Даров)

М. К. де Йонг — Танго из сюиты для органа «Семь танцев»

Р. Гальяно — Танго для Клода

А. Пьяццолла — Трилогия об ангеле («Милонга ангела», «Смерть ангела», «Воскресение ангела»)

К. Гардель — Танго из к/ф «Запах женщины»

А. Пьяццолла — Обливион (Забвение)

Попурри на танго из российских фильмов («Шерлок Холмс», «Бриллиантовая рука», «Гараж», «Утомленные солнцем» и др.)

А. Пьяццолла — Либертанго

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Исполнитель

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов, обладатель премии «Органист года – 2021» Мария Блажевич.

Продолжительность и важная информация

Продолжительность концерта составит 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена!