Органный вечер при свечах. Легенды неоклассики: Нино Рота, Эннио Морриконе, Ханс Циммер, Людовико Эйнауди

Музыкальное путешествие в мир кино: великие композиторы на одной сцене

Четыре выдающихся композитора, оказавшие колоссальное влияние на новейшую историю голливудского кино и культуру в целом, представят свои шедевры в рамках уникального концерта. Музыка этих мастеров, отличающаяся разнообразием и выразительностью, глубиной и динамикой, лирикой и темпераментом, продолжает покорять сердца миллионов слушателей по всему миру.

На концерте вас ожидают головокружительные саундтреки к культовым фильмам, таким как «Однажды в Америке», «Крестный отец», «Ромео и Джульетта», «Интерстеллар». Исполнение ансамбля органа, флейты и скрипки станет настоящим подарком для всех меломанов. Вы сможете насладиться медитативным стилем Людовико Эйнауди, фантастической вселенной Ханса Циммера, яркой текстурой мелодий Эннио Морриконе и душераздирающим южным трагизмом музыки Нино Роты.

Программа концерта

Эннио Морриконе : «Хороший, плохой, злой» «Однажды в Америке» «Богач» «Миссия» «Новый кинотеатр Парадизо» «Профессионал»

: Нино Рота : «Восемь с половиной» «Крестный отец» «Ромео и Джульетта»

: Людовико Эйнауди : Музыка к фильму «1+1»: Experience Una Mattina

: Ханс Циммер : «Дюна» «Гладиатор» «Перл Харбор» «Интерстеллар» «Пираты Карибского моря»

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Исполнители

Концерт будет исполнять талантливый состав лауреатов международных конкурсов:

Игорь Гольденберг (орган)

(орган) Нина Лиманская (флейта)

(флейта) Тамара Егорова (скрипка)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Парковка на территории собора запрещена. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении лучших музыкантов!