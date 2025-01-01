Органный вечер при свечах. Легенды неоклассики: Нино Рота, Эннио Морриконе, Ханс Циммер, Людовико Эйнауди

Четыре выдающихся композитора, оказавшие колоссальное влияние на новейшую историю голливудского кино и культуру в целом, представят свои шедевры в рамках уникального концерта. Музыка этих мастеров, отличающаяся разнообразием и выразительностью, глубиной и динамикой, лирикой и темпераментом, продолжает покорять сердца миллионов слушателей по всему миру.
На концерте вас ожидают головокружительные саундтреки к культовым фильмам, таким как «Однажды в Америке», «Крестный отец», «Ромео и Джульетта», «Интерстеллар». Исполнение ансамбля органа, флейты и скрипки станет настоящим подарком для всех меломанов. Вы сможете насладиться медитативным стилем Людовико Эйнауди, фантастической вселенной Ханса Циммера, яркой текстурой мелодий Эннио Морриконе и душераздирающим южным трагизмом музыки Нино Роты.
Концерт будет исполнять талантливый состав лауреатов международных конкурсов:
Продолжительность концерта составляет 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Парковка на территории собора запрещена. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении лучших музыкантов!