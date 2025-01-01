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Органный вечер при свечах. Легенды неоклассики: Нино Рота, Эннио Морриконе, Ханс Циммер, Людовико Эйнауди
Билеты от 1000₽
Киноафиша Органный вечер при свечах. Легенды неоклассики: Нино Рота, Эннио Морриконе, Ханс Циммер, Людовико Эйнауди

Органный вечер при свечах. Легенды неоклассики: Нино Рота, Эннио Морриконе, Ханс Циммер, Людовико Эйнауди

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие в мир кино: великие композиторы на одной сцене

Четыре выдающихся композитора, оказавшие колоссальное влияние на новейшую историю голливудского кино и культуру в целом, представят свои шедевры в рамках уникального концерта. Музыка этих мастеров, отличающаяся разнообразием и выразительностью, глубиной и динамикой, лирикой и темпераментом, продолжает покорять сердца миллионов слушателей по всему миру.

На концерте вас ожидают головокружительные саундтреки к культовым фильмам, таким как «Однажды в Америке», «Крестный отец», «Ромео и Джульетта», «Интерстеллар». Исполнение ансамбля органа, флейты и скрипки станет настоящим подарком для всех меломанов. Вы сможете насладиться медитативным стилем Людовико Эйнауди, фантастической вселенной Ханса Циммера, яркой текстурой мелодий Эннио Морриконе и душераздирающим южным трагизмом музыки Нино Роты.

Программа концерта

  • Эннио Морриконе:
    • «Хороший, плохой, злой»
    • «Однажды в Америке»
    • «Богач»
    • «Миссия»
    • «Новый кинотеатр Парадизо»
    • «Профессионал»
  • Нино Рота:
    • «Восемь с половиной»
    • «Крестный отец»
    • «Ромео и Джульетта»
  • Людовико Эйнауди:
    • Музыка к фильму «1+1»: Experience Una Mattina
  • Ханс Циммер:
    • «Дюна»
    • «Гладиатор»
    • «Перл Харбор»
    • «Интерстеллар»
    • «Пираты Карибского моря»

Исполнители

Концерт будет исполнять талантливый состав лауреатов международных конкурсов:

  • Игорь Гольденберг (орган)
  • Нина Лиманская (флейта)
  • Тамара Егорова (скрипка)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Парковка на территории собора запрещена. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении лучших музыкантов!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 августа
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
19:00 от 1000 ₽

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