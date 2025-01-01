Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О концерте/спектакле
Киноафиша
Органный вечер Л.Кремер
Органный вечер Л.Кремер
6+
классическая музыка
Возраст
6+
О концерте/спектакле
Развернуть
Купить билет на концерт Органный вечер Л.Кремер
Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
2 ноября
воскресенье
20:00
Большой зал Петербургской филармонии
Санкт-Петербург, Михайловская, 2
Купить билеты
от 600 ₽
В ближайшие дни
18+
Юмор
PRO standup. Концерт 30+
26 сентября в 19:00
Поправка
от 500 ₽
18+
Юмор
Black стендап
23 октября в 20:00
Поправка
от 450 ₽
6+
Рок
Симфонические рок-хиты. В Оранжерее при свечах
11 января в 19:30
Оранжерея Таврического сада
от 2500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России
Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667