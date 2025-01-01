Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Органный вечер, Джампаоло ди Роза
Киноафиша Органный вечер, Джампаоло ди Роза

Органный вечер, Джампаоло ди Роза

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 октября
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
20:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Фестиваль «Антон тут рядом»
0+
Поп Фестиваль
Фестиваль «Антон тут рядом»
27 августа в 15:00 Севкабель Порт
от 2000 ₽
18+
Юмор
Стендап концерт топовых комиков с TV и Yutube
31 июля в 21:00 Trans-Force
от 490 ₽
Музыкальный рейс «Хит за хитом» на маршруте «Весь исторический центр Петербургa»
0+
Поп
Музыкальный рейс «Хит за хитом» на маршруте «Весь исторический центр Петербургa»
22 сентября в 20:25 Теплоход «Акватория звука»
от 300 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше