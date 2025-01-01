Меню
Органный мир аниме. Вселенная Хаяо Миядзаки
Билеты от 2400₽
Органный мир аниме. Вселенная Хаяо Миядзаки

Органный мир аниме. Вселенная Хаяо Миядзаки

6+
Возраст 6+
Билеты от 2400₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир Хаяо Миядзаки в Музее Пушкина

Гениальный Хаяо Миядзаки получил кинематографический Оскар «за оказание глубокого влияния на мировую анимацию, вдохновляя целое поколение художников работать в этой области и освещая её безграничный потенциал». Его необычайные миры восхищают зрителей, где грань между реальным и фантастическим выглядит такой же естественной, как и окружающая нас действительность.

Звуки, исходящие от музыкантов, легко отрываются от пальцев и увлекают слушателей в иные измерения. Это не просто сочинения — это настоящие заклинания, которые создают волшебную атмосферу и дополняют волшебные истории Миядзаки.

Музыкальное сопровождение

Чудесная музыка, написанная для анимационных шедевров, не оставляет никого равнодушным. Она разбудит ваше воображение и погрузит в созерцательное настроение. Особенное внимание стоит уделить известным персонажам, которые в каждом мультфильме отправляются на поиски собственного пути. И, несмотря на все приключения и сложности, они обязательно его находят.

Уникальное путешествие с героями

Приглашаем вас в удивительное путешествие вместе с любимыми героями аниме. Это не просто просмотр — это настоящая экспедиция в мир фантазий, которые пробуждают добрые воспоминания и дарят ощущение волшебства.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого опыта и насладиться погружением в великолепные нарративы, созданные великим мастером анимации. Ведь каждое его произведение — это путь, который стоит пройти.

Ноябрь
16 ноября воскресенье
15:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
от 2400 ₽

