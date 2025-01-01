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Органный мир Аниме. Вселенная Хаяо Миядзаки
Билеты от 1000₽
Киноафиша Органный мир Аниме. Вселенная Хаяо Миядзаки

Органный мир Аниме. Вселенная Хаяо Миядзаки

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Путешествие в мир Хаяо Миядзаки

Гениальный Хаяо Миядзаки, обладатель кинематографического Оскара, продолжает вдохновлять зрителей и художников по всему миру. Награда была вручена «за оказание глубокого влияния на мировую анимацию, вдохновляя целое поколение работать в этой области и освещая её безграничный потенциал». Его работы погружают нас в необычайные миры, где граница между реальным и фантастическим стирается.

Музыка и визуальное искусство

Звуки, которые легко отрываются от пальцев музыканта, увлекают слушателей в иные измерения. Чудесная музыка, созданная в сотрудничестве с талантливыми композиторами, играет ключевую роль в создании атмосферы, позволяющей погрузиться в удивительное путешествие.

Знакомство с любимыми героями

В каждом из знаменитых мультфильмов Миядзаки герои отправляются на поиски собственного пути. Эти приключения не только развлекают, но и учат важным жизненным урокам о дружбе, смелости и вере в себя. Зрители смогут вновь встретиться с любимыми персонажами, которые вдохновляют на позитивные изменения и самосовершенствование.

Не упустите возможность

Приглашаем вас на захватывающее представление, которое перенесет вас в мир мечты и волшебства. Позвольте музыке и мастерству художника разбудить ваше воображение и погрузить в созерцательное настроение. Это удивительное путешествие с героями аниме ждет вас!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 сентября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
20:00 от 1000 ₽

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