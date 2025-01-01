Органный концерт «Золотая классика» в Петрикирхе

Величие органной музыки в Лютеранском соборе св. Петра и Павла

Приглашаем вас, петербуржцы и гости города, насладиться величественной атмосферой Лютеранского собора св. Петра и Павла (Петрикирхе). Этот исторический храм славится своей совершенной акустикой и станет идеальным местом для погружения в мир музыкальных шедевров.

Музыка гениев

В этот замечательный день для вас прозвучат известнейшие произведения трех великих композиторов — Моцарта, Баха и Бетховена. Эти музыкальные шедевры в исполнении грандиозного органа подарят вам фейерверк эмоций и незабываемые впечатления.

Исполнитель

На органе будет выступать Ольга Котлярова — одна из самых известных органисток Петербурга. Она выступает на лучших концертных площадках России и Европы и является членом Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга. Ольга также активно участвует в международных конкурсах в качестве жюри и председателя комиссий.

Орган

Звучание произведений будет обеспечено органом марки Gustav Steinmann, который славится своим качеством и мощью звучания, позволяя исполнять самые сложные музыкальные произведения.

Подарите себе праздник

Не упустите возможность подарить себе и своим близким чудесное настроение и уникальный музыкальный опыт в одном из самых красивых мест Петербурга. Мы ждем вас!