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Органный концерт «Золотая классика» в Петрикирхе
Киноафиша Органный концерт «Золотая классика» в Петрикирхе

Органный концерт «Золотая классика» в Петрикирхе

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Величие органной музыки в Лютеранском соборе св. Петра и Павла

Приглашаем вас, петербуржцы и гости города, насладиться величественной атмосферой Лютеранского собора св. Петра и Павла (Петрикирхе). Этот исторический храм славится своей совершенной акустикой и станет идеальным местом для погружения в мир музыкальных шедевров.

Музыка гениев

В этот замечательный день для вас прозвучат известнейшие произведения трех великих композиторов — Моцарта, Баха и Бетховена. Эти музыкальные шедевры в исполнении грандиозного органа подарят вам фейерверк эмоций и незабываемые впечатления.

Исполнитель

На органе будет выступать Ольга Котлярова — одна из самых известных органисток Петербурга. Она выступает на лучших концертных площадках России и Европы и является членом Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга. Ольга также активно участвует в международных конкурсах в качестве жюри и председателя комиссий.

Орган

Звучание произведений будет обеспечено органом марки Gustav Steinmann, который славится своим качеством и мощью звучания, позволяя исполнять самые сложные музыкальные произведения.

Подарите себе праздник

Не упустите возможность подарить себе и своим близким чудесное настроение и уникальный музыкальный опыт в одном из самых красивых мест Петербурга. Мы ждем вас!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:30 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
17:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 599 ₽

В ближайшие дни

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