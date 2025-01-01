Органный концерт «Загадочный орган при свечах. Космос Баха и страсть Пьяццоллы»

Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа

Петербург – это не только Невский проспект, Дворцовая площадь и Летний сад. В потаенном уголке города, где нет шумных толп туристов, находится белоснежный шпиль римско-католического храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы. Его создал выдающийся зодчий Николай Бенуа, и именно здесь в ноябре 2025 года откроется новая точка органного притяжения.

Лучшие органисты наших дней поразят вас разнообразием программ в серии концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа». Перед каждым концертом настоятель храма проведет экскурсию, где вы узнаете интересные факты из истории храма и сможете посетить семейное захоронение династии Бенуа, расположенное в крипте.

История храма

Архитектурный шедевр Николая Бенуа был спроектирован в неороманском стиле в период с 1856 по 1859 годы. В 1877-1879 годах по желанию прихода была добавлена колокольня, что не удовлетворяло самого зодчего. В советское время кладбище было уничтожено, а церковь закрыта. В начале XXI века храм был возвращен верующим.

Музыкальная программа

Концерт начнется с знакового произведения – Токкаты и фуги ре минор, которая не раз ставила рекорды на всех органных концертах. Это станет прекрасным вступлением к программе, где можно услышать произведения Иоганна Себастьяна Баха, Наджи Хакима и других композиторов.

На вас ждут:

Иоганн Себастьян Бах: Токката и фуга ре минор BWV 565, Ария из Оркестровой сюиты № 3 ре мажор BWV 1068 в переложении для органа, Пассакалия до минор BWV 582.

Токката и фуга ре минор BWV 565, Ария из Оркестровой сюиты № 3 ре мажор BWV 1068 в переложении для органа, Пассакалия до минор BWV 582. Наджи Хаким: Фантазия для органа на темы Баха «БахОрама».

Фантазия для органа на темы Баха «БахОрама». Микаэл Таривердиев: Двое в кафе из к/ф «Семнадцать мгновений весны», Прелюдия № 2 до минор из цикла «Подражание старым мастерам» op. 103/2.

Двое в кафе из к/ф «Семнадцать мгновений весны», Прелюдия № 2 до минор из цикла «Подражание старым мастерам» op. 103/2. Луи Вьерн: Финал из Симфонии для органа № 5 ля минор op. 47.

Финал из Симфонии для органа № 5 ля минор op. 47. Астор Пьяццолла: Libertango.

Libertango. Шарль-Мари Видор: Токката из Симфонии для органа № 5 фа минор op. 42/1.

Исполнитель

Концерт представит лауреат международных конкурсов Майя Мокрецова на органе Johannus.

Время и формат

Продолжительность концерта – 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Обратите внимание, что билеты продаются в двух категориях: с экскурсией и без. Экскурсия начинается за 30 минут до концерта.

Загадочный орган при свечах, космос Баха и страсть Пьяццоллы ждут вас!