Органный концерт «Загадочный орган при свечах. Космос Баха и страсть Пьяццоллы»

Петербург – это не только Невский проспект, Дворцовая площадь и Летний сад. В потаенном уголке города, где нет шумных толп туристов, находится белоснежный шпиль римско-католического храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы. Его создал выдающийся зодчий Николай Бенуа, и именно здесь в ноябре 2025 года откроется новая точка органного притяжения.
Лучшие органисты наших дней поразят вас разнообразием программ в серии концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа». Перед каждым концертом настоятель храма проведет экскурсию, где вы узнаете интересные факты из истории храма и сможете посетить семейное захоронение династии Бенуа, расположенное в крипте.
Архитектурный шедевр Николая Бенуа был спроектирован в неороманском стиле в период с 1856 по 1859 годы. В 1877-1879 годах по желанию прихода была добавлена колокольня, что не удовлетворяло самого зодчего. В советское время кладбище было уничтожено, а церковь закрыта. В начале XXI века храм был возвращен верующим.
Концерт начнется с знакового произведения – Токкаты и фуги ре минор, которая не раз ставила рекорды на всех органных концертах. Это станет прекрасным вступлением к программе, где можно услышать произведения Иоганна Себастьяна Баха, Наджи Хакима и других композиторов.
На вас ждут:
Концерт представит лауреат международных конкурсов Майя Мокрецова на органе Johannus.
Продолжительность концерта – 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Обратите внимание, что билеты продаются в двух категориях: с экскурсией и без. Экскурсия начинается за 30 минут до концерта.
Загадочный орган при свечах, космос Баха и страсть Пьяццоллы ждут вас!