Органный концерт «Вселенная Баха и органные сказки»

Вселенная Баха и органные сказки: Концерт с Аидой Глуховой

Приглашаем вас на уникальный концерт, где гармония произведений Иоганна Себастьяна Баха переплетается с творениями современных композиторов. Исполнительницей вечернего представления станет харизматичная Аида Глухова, лауреат всероссийских и международных конкурсов.

Программа концерта

Вечер откроется величественной Токкатой и фугой фа мажор, созданной Бахом в 1716 году. Это произведение считается одним из самых известных в органной литературе и занимает важное место в музыкальном искусстве барокко.

В программе также прозвучат:

Хоральная прелюдия Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639

Дитрих Виерзейко (1989) - Passion «Сказки» для органа, включающая: Марш Горного Короля Танец в таверне Раскаленная кузница Зачарованная наковальня Поэма слез Великая лестница Хвалебный гимн

(1989) - Passion «Сказки» для органа, включающая: Шарль-Мари Видор (1844–1937) - Симфония № 5 op. 42 № 1: IV. Adagio – V. Toccata

(1844–1937) - Симфония № 5 op. 42 № 1: IV. Adagio – V. Toccata Александр Гильман (1837–1911) - Пьесы для органа op. 77: Oфферторий и Колыбельная, а также Соната для органа № 1 op. 42: II. Пастораль – III. Финал

Интересные факты о произведениях

Музыка Баха не только вдохновляет музыкантов, но и используется многими режиссерами в кино. Например, хоральная прелюдия фа минор стала известной благодаря фильму Андрея Тарковского «Солярис». Это произведение создает уникальную атмосферу, подчеркивая внутренние переживания героев.

Шарль-Мари Видор, родоначальник жанра органной симфонии, оставил после себя 10 органных симфоний и служил органистом в церкви Сен-Сюльпис на протяжении 64 лет, воспитывая множество талантливых музыкантов.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность погрузиться в мир органной музыки, где каждый звук создает новую реальность!