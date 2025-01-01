Органный концерт «Вселенная Баха и органные сказки»

Приглашаем вас на уникальный концерт, где гармония произведений Иоганна Себастьяна Баха переплетается с творениями современных композиторов. Исполнительницей вечернего представления станет харизматичная Аида Глухова, лауреат всероссийских и международных конкурсов.
Вечер откроется величественной Токкатой и фугой фа мажор, созданной Бахом в 1716 году. Это произведение считается одним из самых известных в органной литературе и занимает важное место в музыкальном искусстве барокко.
В программе также прозвучат:
Музыка Баха не только вдохновляет музыкантов, но и используется многими режиссерами в кино. Например, хоральная прелюдия фа минор стала известной благодаря фильму Андрея Тарковского «Солярис». Это произведение создает уникальную атмосферу, подчеркивая внутренние переживания героев.
Шарль-Мари Видор, родоначальник жанра органной симфонии, оставил после себя 10 органных симфоний и служил органистом в церкви Сен-Сюльпис на протяжении 64 лет, воспитывая множество талантливых музыкантов.
Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность погрузиться в мир органной музыки, где каждый звук создает новую реальность!