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Органный концерт «Времена года с Вивальди и Чайковским»
Киноафиша Органный концерт «Времена года с Вивальди и Чайковским»

Органный концерт «Времена года с Вивальди и Чайковским»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальная осень: «Времена года» с Вивальди и Чайковским

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный шедеврам классической музыки, который станет настоящим погружением в музыкальную осень. Вечер представят два талантливых музыканта: скрипачка Вера Демченко и органистка Алла Морозова. Их выступление обещает раскрыть новые грани известных произведений и подарить незабываемые эмоции.

Программа вечера

Концерт включает в себя:

  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750)
    Ария из Сюиты для оркестра № 3 ре мажор BWV 1068 в переложении для скрипки и органа
  • Алессандро Марчелло (1673–1747)
    Адажио из Концерта для гобоя с оркестром ре минор в переложении для скрипки и органа
  • Иоганн Себастьян Бах
    Токката и фуга ре минор BWV 565
  • Антонио Вивальди (1678–1741)
    «Времена года» Концерт № 3 «Осень» в 3-х частях: Allegro – Adagio molto – Allegro
  • Пётр Чайковский (1840–1893)
    Сентябрь и Октябрь из цикла «Времена года» ор. 37 в переложении для скрипки и органа
  • Феликс Мендельсон-Бартольди (1809–1847)
    Прелюдия и фуга до минор ор. 37

О музыкантах

Исполнители - лауреаты международных конкурсов, Вера Демченко и Алла Морозова, подарят зрителям возможность насладиться музыкальными шедеврами в их уникальном исполнении. Каждая из них привнесет свой индивидуальный стиль и интерпретацию в классические произведения.

Интересные факты

Цикл из четырех концертов Вивальди «Времена года» считается одним из самых популярных произведений эпохи барокко. Это философское размышление о круговороте жизни, представленное через музыкальные зарисовки различных сезонов. В свою очередь, «Времена года» Чайковского – это музыкальный дневник композитора, в котором он запечатлел важные моменты своей жизни и природные красоты.

Ярким акцентом вечера станет Ave Maria, написанная Астором Пьяццоллой, изначально созданная для солирующего гобоя. Эта композиция позже обрела вокальный вариант и стала известна во всем мире.

Детали концерта

Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта.
Возрастное ограничение: концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и погрузиться в атмосферу осеннего вдохновения!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 сентября
Собор Успения Пресвятой Девы Марии Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская, 11
19:30 от 900 ₽

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