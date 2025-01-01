Органный концерт «Времена года с Вивальди и Чайковским»

Музыкальная осень: «Времена года» с Вивальди и Чайковским

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный шедеврам классической музыки, который станет настоящим погружением в музыкальную осень. Вечер представят два талантливых музыканта: скрипачка Вера Демченко и органистка Алла Морозова. Их выступление обещает раскрыть новые грани известных произведений и подарить незабываемые эмоции.

Программа вечера

Концерт включает в себя:

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750)

Ария из Сюиты для оркестра № 3 ре мажор BWV 1068 в переложении для скрипки и органа

(1685–1750) Ария из Сюиты для оркестра № 3 ре мажор BWV 1068 в переложении для скрипки и органа Алессандро Марчелло (1673–1747)

Адажио из Концерта для гобоя с оркестром ре минор в переложении для скрипки и органа

(1673–1747) Адажио из Концерта для гобоя с оркестром ре минор в переложении для скрипки и органа Иоганн Себастьян Бах

Токката и фуга ре минор BWV 565

Токката и фуга ре минор BWV 565 Антонио Вивальди (1678–1741)

«Времена года» Концерт № 3 «Осень» в 3-х частях: Allegro – Adagio molto – Allegro

(1678–1741) «Времена года» Концерт № 3 «Осень» в 3-х частях: Allegro – Adagio molto – Allegro Пётр Чайковский (1840–1893)

Сентябрь и Октябрь из цикла «Времена года» ор. 37 в переложении для скрипки и органа

(1840–1893) Сентябрь и Октябрь из цикла «Времена года» ор. 37 в переложении для скрипки и органа Феликс Мендельсон-Бартольди (1809–1847)

Прелюдия и фуга до минор ор. 37

О музыкантах

Исполнители - лауреаты международных конкурсов, Вера Демченко и Алла Морозова, подарят зрителям возможность насладиться музыкальными шедеврами в их уникальном исполнении. Каждая из них привнесет свой индивидуальный стиль и интерпретацию в классические произведения.

Интересные факты

Цикл из четырех концертов Вивальди «Времена года» считается одним из самых популярных произведений эпохи барокко. Это философское размышление о круговороте жизни, представленное через музыкальные зарисовки различных сезонов. В свою очередь, «Времена года» Чайковского – это музыкальный дневник композитора, в котором он запечатлел важные моменты своей жизни и природные красоты.

Ярким акцентом вечера станет Ave Maria, написанная Астором Пьяццоллой, изначально созданная для солирующего гобоя. Эта композиция позже обрела вокальный вариант и стала известна во всем мире.

Детали концерта

Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта.

Возрастное ограничение: концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и погрузиться в атмосферу осеннего вдохновения!