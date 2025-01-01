Органный концерт «Времена года с Вивальди и Чайковским»

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный шедеврам классической музыки, который станет настоящим погружением в музыкальную осень. Вечер представят два талантливых музыканта: скрипачка Вера Демченко и органистка Алла Морозова. Их выступление обещает раскрыть новые грани известных произведений и подарить незабываемые эмоции.
Концерт включает в себя:
Исполнители - лауреаты международных конкурсов, Вера Демченко и Алла Морозова, подарят зрителям возможность насладиться музыкальными шедеврами в их уникальном исполнении. Каждая из них привнесет свой индивидуальный стиль и интерпретацию в классические произведения.
Цикл из четырех концертов Вивальди «Времена года» считается одним из самых популярных произведений эпохи барокко. Это философское размышление о круговороте жизни, представленное через музыкальные зарисовки различных сезонов. В свою очередь, «Времена года» Чайковского – это музыкальный дневник композитора, в котором он запечатлел важные моменты своей жизни и природные красоты.
Ярким акцентом вечера станет Ave Maria, написанная Астором Пьяццоллой, изначально созданная для солирующего гобоя. Эта композиция позже обрела вокальный вариант и стала известна во всем мире.
Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта.
Возрастное ограничение: концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.
Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и погрузиться в атмосферу осеннего вдохновения!