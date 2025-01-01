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Органный концерт «Времена года Mixt»
Киноафиша Органный концерт «Времена года Mixt»

Органный концерт «Времена года Mixt»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Органный концерт под сводами Католического собора Успения Пресвятой Девы Марии

Известная петербургская органистка Екатерина Маришкина приглашает вас на незабываемое музыкальное путешествие. В программе концерта «Времена года MIXT» вы перенесетесь в разные сезоны года и бытия, погружаясь в мир произведений Вивальди, Пьяццоллы, Чайковского и других композиторов.

Вивальди: Звуки природы и жизни

Антонио Вивальди, в своем знаменитом цикле из четырех скрипичных концертов, мастерски запечатлел щебет птиц, звуки охоты, лай собак и шум грозы. Его шедевр, известный как «Времена года», стал классикой, которая узнается с первых тактов. В этом 40-минутном цикле заключена всеобъемлющая картина жизни мира и человека.

Пьяццолла: Лирика большого города

«Времена года в Буэнос-Айресе» — это лирическая сюита великого аргентинца Астора Пьяццоллы. В ней он передает чувства и перипетии «маленького человека» в большом городе. Назвав свой цикл «Cuatro Estaciones Portenas», Пьяццолла подчеркивает, что его герои живут на улочках портовых кварталов, где родилось аргентинское танго. Это музыка любви и одиночества, страсти и разлуки.

Чайковский: Музыкальный дневник

«Времена года» Петра Ильича Чайковского — это музыкальный дневник композитора, в котором запечатлены дорогие ему моменты жизни: встречи, картины природы и петербургский городской пейзаж.

Неожиданные повороты

Концерт также удивит вас произведением «Лето» от Джо Хисаиси, легенды японского минимализма. Хисаиси — автор саундтреков для культовых фильмов Такеши Китано и мультфильмов Хаяо Миядзаки. Драматургию вечера дополнит медитативная композиция Эйннауди «Primavera», создающая атмосферу умиротворения.

Яркие акценты вечера

Яркими акцентами концерта станут «Thanksgiving» Джорджа Уинстона и экспрессивное рондо в итальянском стиле Ханса Андре Штамма. Этот музыкант записал более двадцати альбомов с органной классикой и оригинальными сочинениями.

Программа концерта

  • Антонио Вивальди — «Времена года: Весна», переложение для органа Пьера Гуэна
  • Пётр Ильич Чайковский — «Времена года: Май (Белые ночи)»
  • Людовико Эйнауди — «Primavera»
  • Астор Пьяццолла — «Времена года в Буэнос-Айресе: Лето», переложение для органа
  • Джо Хисаиси — «Summer» из музыки к к/ф Encore
  • Астор Пьяццолла — «Времена года в Буэнос-Айресе: Осень»
  • Пётр Ильич Чайковский — «Времена года: Ноябрь (На тройке)»
  • Джордж Уинстон — «Thanksgiving»
  • Пётр Ильич Чайковский — «Времена года: Декабрь (Святки)»
  • Антонио Вивальди — «Времена года: Зима», переложение для органа Павла Стеценко
  • Астор Пьяццолла — «Libertango»

Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Екатерина Маришкина, орган.

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта; концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность стать частью этого невероятного калейдоскопа стран, сезонов и эпох!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Собор Успения Пресвятой Девы Марии Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская, 11
19:30 от 900 ₽

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