Органный концерт «Времена года Mixt»

Известная петербургская органистка Екатерина Маришкина приглашает вас на незабываемое музыкальное путешествие. В программе концерта «Времена года MIXT» вы перенесетесь в разные сезоны года и бытия, погружаясь в мир произведений Вивальди, Пьяццоллы, Чайковского и других композиторов.
Антонио Вивальди, в своем знаменитом цикле из четырех скрипичных концертов, мастерски запечатлел щебет птиц, звуки охоты, лай собак и шум грозы. Его шедевр, известный как «Времена года», стал классикой, которая узнается с первых тактов. В этом 40-минутном цикле заключена всеобъемлющая картина жизни мира и человека.
«Времена года в Буэнос-Айресе» — это лирическая сюита великого аргентинца Астора Пьяццоллы. В ней он передает чувства и перипетии «маленького человека» в большом городе. Назвав свой цикл «Cuatro Estaciones Portenas», Пьяццолла подчеркивает, что его герои живут на улочках портовых кварталов, где родилось аргентинское танго. Это музыка любви и одиночества, страсти и разлуки.
«Времена года» Петра Ильича Чайковского — это музыкальный дневник композитора, в котором запечатлены дорогие ему моменты жизни: встречи, картины природы и петербургский городской пейзаж.
Концерт также удивит вас произведением «Лето» от Джо Хисаиси, легенды японского минимализма. Хисаиси — автор саундтреков для культовых фильмов Такеши Китано и мультфильмов Хаяо Миядзаки. Драматургию вечера дополнит медитативная композиция Эйннауди «Primavera», создающая атмосферу умиротворения.
Яркими акцентами концерта станут «Thanksgiving» Джорджа Уинстона и экспрессивное рондо в итальянском стиле Ханса Андре Штамма. Этот музыкант записал более двадцати альбомов с органной классикой и оригинальными сочинениями.
Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Екатерина Маришкина, орган.
Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта; концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.
Не упустите возможность стать частью этого невероятного калейдоскопа стран, сезонов и эпох!