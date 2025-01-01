Меню
Органный концерт «Волшебство барокко и Призрак оперы»
6+
О концерте/спектакле

Волшебство барокко и Призрак оперы: Музыкальное путешествие в Петербурге

Приглашаем вас на незабываемый вечер, где встретятся шедевры барокко и мистическая атмосфера "Призрака оперы". Эта уникальная программа объединит выдающиеся произведения великих композиторов и подарит зрителям возможность перенестись во времени к блестательной эпохе барокко.

Музыка барокко: История и шедевры

Барокко — это увлекательный период в истории музыки, искусства и литературы, который проявлялся по-разному в разных странах, однако в Германии и Италии он достиг наибольших высот. Выдающиеся мастера этой эпохи, такие как Иоганн Себастьян Бах и Георг Фридрих Гендель, создали музыке бессмертные произведения.

Бах представит свое культовое сочинение «Токката и фуга ре минор» и мрачную, но прекрасную арию из «Страстей по Матфею». Гендель, польстивший Лондон своими операми, прозвучит с арией Альмиры из «Ринальдо», написанной за рекордные две недели.

Тайны и легенды: Capella Stabat Mater и Ave Maria

Зрителей ожидает также «Stabat Mater» гениального итальянца Джованни Баттисты Перголези, который прожил всего 25 лет. По легенде, это произведение было написано после трагической утраты любимой. А «Ave Maria», приписываемое Джулио Каччини, на самом деле кормило слухи о мистификациях ленинградского композитора Владимира Вавилова.

Вечер звуков: Программа и исполнители

Программа вечера включает:

  • Иоганн Себастьян Бах: Токката и фуга ре минор
  • Георг Фридрих Гендель: Ария Альмиры из оперы «Ринальдо»
  • Франц Шуберт: Ave Maria
  • Джованни Баттиста Перголези: дуэт из кантаты Stabat Mater
  • Шарль-Мари Видор: Симфония для органа №8 си мажор
  • Луи Вьерн: Вестминстерские колокола
  • Эндрю Ллойд Уэббер: Дуэт Кристины и Призрака из «Призрака оперы»

Исполнители: лауреаты Всероссийских и международных конкурсов:

  • Валерия Белякова, меццо-сопрано
  • Байирта Бадма-Халгаева, сопрано
  • Мария Коронова, орган

Длительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта. Концерт подходит для зрителей старше 6 лет.

Загадочное Парижское вдохновение

В атмосферу вечернего концерта дополнительно вплетется звуковая палитра, созданная Луи Вьерном, который имел несомненное влияние на органную музыку своего времени. В программе также присутствует великая музыка, вдохновляющая нас на размышления о Париже середины XIX века — периоде, в котором разворачивались шедевры театрального искусства.

Не упустите возможность соприкоснуться с магией музыки и театра на этом уникальном мероприятии!

