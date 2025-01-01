Органный концерт «Волшебство барокко и Призрак оперы»

Приглашаем вас на незабываемый вечер, где встретятся шедевры барокко и мистическая атмосфера "Призрака оперы". Эта уникальная программа объединит выдающиеся произведения великих композиторов и подарит зрителям возможность перенестись во времени к блестательной эпохе барокко.
Барокко — это увлекательный период в истории музыки, искусства и литературы, который проявлялся по-разному в разных странах, однако в Германии и Италии он достиг наибольших высот. Выдающиеся мастера этой эпохи, такие как Иоганн Себастьян Бах и Георг Фридрих Гендель, создали музыке бессмертные произведения.
Бах представит свое культовое сочинение «Токката и фуга ре минор» и мрачную, но прекрасную арию из «Страстей по Матфею». Гендель, польстивший Лондон своими операми, прозвучит с арией Альмиры из «Ринальдо», написанной за рекордные две недели.
Зрителей ожидает также «Stabat Mater» гениального итальянца Джованни Баттисты Перголези, который прожил всего 25 лет. По легенде, это произведение было написано после трагической утраты любимой. А «Ave Maria», приписываемое Джулио Каччини, на самом деле кормило слухи о мистификациях ленинградского композитора Владимира Вавилова.
Программа вечера включает:
Исполнители: лауреаты Всероссийских и международных конкурсов:
Длительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта. Концерт подходит для зрителей старше 6 лет.
В атмосферу вечернего концерта дополнительно вплетется звуковая палитра, созданная Луи Вьерном, который имел несомненное влияние на органную музыку своего времени. В программе также присутствует великая музыка, вдохновляющая нас на размышления о Париже середины XIX века — периоде, в котором разворачивались шедевры театрального искусства.
Не упустите возможность соприкоснуться с магией музыки и театра на этом уникальном мероприятии!