Органный концерт «Вечер с Бахом при свечах»

Вечер с Бахом при свечах

Если вы хотите по-настоящему погрузиться в мир органной музыки, начните с Иоганна Себастьяна Баха. Космичность его полифонии стирает границы пространства и останавливает время. Блестящий виртуоз и великий философ, Бах проводил большую часть своей жизни в компании органа, создавая произведения, которые до сих пор волнуют зрителей.

Уникальные произведения в исполнении Аллы Морозовой

В концерте, который состоится в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской, известная петербургская органистка Алла Морозова представит широкий спектр баховских сочинений. В программе:

Прелюдия и фуга си минор BWV 544

Хоральная прелюдия Herzlich tut mich verlangen BWV 727

Хоральная обработка Aus tiefer Not schrei ich zu dir BWV 686 из цикла «Третья часть клавирных упражнений»

Прелюдия и фуга ля минор BWV 543

Две хоральные обработки из цикла «Третья часть клавирных упражнений»: Wir glauben all an einen Gott BWV 680 и Aus tiefer Not schrei ich zu dir BWV 687

Прелюдия и фуга ми минор BWV 548

Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет.

Орган семьи Walcker в уникальной обстановке

Участников вечера ждет выступление на одном из уникальных исторических органов семейства Walcker, созданном в 1910 году. Его неповторимое звучание позволит вам оценить как барочную, так и романтическую музыку. Династия organ builders Walcker известна своим мастерством, их инструменты установлены не только в Германии, но и по всей Европе, включая Россию.

История храма Матери Божией Лурдской

Храм, в котором пройдет концерт, стал настоящей жемчужиной Петербурга. Высочайшее соизволение на его строительство было дано императором Николаем II в 1898 году. Проект храма создал архитектор Леонтий Бенуа, который является сыном знаменитого зодчего.

Это здание выделяется необычным силуэтом и обработкой камня в южнофранцузском романском стиле. Оно стало единственным католическим приходом в Санкт-Петербурге, который не закрылся в советский период, благодаря тому, что принадлежало французскому посольству.

Завораживающие факты о Бахе

Иоганн Себастьян Бах оставил нам множество шедевров, многие из которых были созданы для церковных богослужений. Например, «Органная книжечка», содержащая 46 хоральных прелюдий, считается словарем баховского музыкального языка.

Присоединяйтесь к нам и погрузитесь в мир великого композитора вместе с Аллой Морозовой на этом незабываемом вечере с Бахом!