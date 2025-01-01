Органный концерт «Вечер с Бахом при свечах»

Меню
Если вы хотите по-настоящему погрузиться в мир органной музыки, начните с Иоганна Себастьяна Баха. Космичность его полифонии стирает границы пространства и останавливает время. Блестящий виртуоз и великий философ, Бах проводил большую часть своей жизни в компании органа, создавая произведения, которые до сих пор волнуют зрителей.

Уникальные произведения в исполнении Аллы Морозовой

В концерте, который состоится в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской, известная петербургская органистка Алла Морозова представит широкий спектр баховских сочинений. В программе:

  • Прелюдия и фуга си минор BWV 544
  • Хоральная прелюдия Herzlich tut mich verlangen BWV 727
  • Хоральная обработка Aus tiefer Not schrei ich zu dir BWV 686 из цикла «Третья часть клавирных упражнений»
  • Прелюдия и фуга ля минор BWV 543
  • Две хоральные обработки из цикла «Третья часть клавирных упражнений»: Wir glauben all an einen Gott BWV 680 и Aus tiefer Not schrei ich zu dir BWV 687
  • Прелюдия и фуга ми минор BWV 548

Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет.

Орган семьи Walcker в уникальной обстановке

Участников вечера ждет выступление на одном из уникальных исторических органов семейства Walcker, созданном в 1910 году. Его неповторимое звучание позволит вам оценить как барочную, так и романтическую музыку. Династия organ builders Walcker известна своим мастерством, их инструменты установлены не только в Германии, но и по всей Европе, включая Россию.

История храма Матери Божией Лурдской

Храм, в котором пройдет концерт, стал настоящей жемчужиной Петербурга. Высочайшее соизволение на его строительство было дано императором Николаем II в 1898 году. Проект храма создал архитектор Леонтий Бенуа, который является сыном знаменитого зодчего.

Это здание выделяется необычным силуэтом и обработкой камня в южнофранцузском романском стиле. Оно стало единственным католическим приходом в Санкт-Петербурге, который не закрылся в советский период, благодаря тому, что принадлежало французскому посольству.

Завораживающие факты о Бахе

Иоганн Себастьян Бах оставил нам множество шедевров, многие из которых были созданы для церковных богослужений. Например, «Органная книжечка», содержащая 46 хоральных прелюдий, считается словарем баховского музыкального языка.

Присоединяйтесь к нам и погрузитесь в мир великого композитора вместе с Аллой Морозовой на этом незабываемом вечере с Бахом!

