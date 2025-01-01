Органный концерт в соборе. Сокровища мировой классики: Бах, Каччини, Мендельсон

Приглашаем вас на уникальный концерт органной музыки, который пройдет под высокими сводами англиканского собора. В программе вечера прозвучат шедевры западноевропейской музыки, такие как «Ave Maria» Каччини, «Свадебный марш» Мендельсона и знаменитая «Токката и фуга ре минор» Баха.
В зале церкви фондом «Небесный мост» установлены два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount». В этот вечер у вас будет возможность услышать звучание как старинного немецкого, так и итальянского концертного органа.
Органный репертуар охватывает различные эпохи и стилевые направления. В программе:
Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Виктория Гамазова, обладающая выдающимся талантом и мастерством игры на органе.
Продолжительность концерта составит 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Также напоминаем, что парковка на территории собора запрещена.