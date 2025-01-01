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Органный концерт в соборе. Сокровища мировой классики: Бах, Каччини, Мендельсон
Билеты от 1000₽
Киноафиша Органный концерт в соборе. Сокровища мировой классики: Бах, Каччини, Мендельсон

Органный концерт в соборе. Сокровища мировой классики: Бах, Каччини, Мендельсон

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Шедевры органной музыки в англиканском соборе

Приглашаем вас на уникальный концерт органной музыки, который пройдет под высокими сводами англиканского собора. В программе вечера прозвучат шедевры западноевропейской музыки, такие как «Ave Maria» Каччини, «Свадебный марш» Мендельсона и знаменитая «Токката и фуга ре минор» Баха.

Два органа — два стиля

В зале церкви фондом «Небесный мост» установлены два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount». В этот вечер у вас будет возможность услышать звучание как старинного немецкого, так и итальянского концертного органа.

Программа концерта

Органный репертуар охватывает различные эпохи и стилевые направления. В программе:

  • И. С. Бах — Ария ре мажор из сюиты № 3
  • К. Ф. Э. Бах — Rondo esspressivo
  • Д. Б. Пешетти — Соната до минор в 3-х частях
  • Ф. Мендельсон — Свадебный марш из увертюры «Сон в летнюю ночь»
  • Т. Дюбуа — Офферторий си минор
  • Ж. Н. Лемменс — Кантилена
  • Д. Каччини — В. Вавилов — «Ave Maria»
  • И. С. Бах — Токката и фуга ре минор BWV 565

Исполнитель

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Виктория Гамазова, обладающая выдающимся талантом и мастерством игры на органе.

Полезная информация

Продолжительность концерта составит 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Также напоминаем, что парковка на территории собора запрещена.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 1000 ₽

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