Органный концерт в соборе. Сокровища мировой классики: Бах, Каччини, Мендельсон

Шедевры органной музыки в англиканском соборе

Приглашаем вас на уникальный концерт органной музыки, который пройдет под высокими сводами англиканского собора. В программе вечера прозвучат шедевры западноевропейской музыки, такие как «Ave Maria» Каччини, «Свадебный марш» Мендельсона и знаменитая «Токката и фуга ре минор» Баха.

Два органа — два стиля

В зале церкви фондом «Небесный мост» установлены два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount». В этот вечер у вас будет возможность услышать звучание как старинного немецкого, так и итальянского концертного органа.

Программа концерта

Органный репертуар охватывает различные эпохи и стилевые направления. В программе:

И. С. Бах — Ария ре мажор из сюиты № 3

К. Ф. Э. Бах — Rondo esspressivo

Д. Б. Пешетти — Соната до минор в 3-х частях

Ф. Мендельсон — Свадебный марш из увертюры «Сон в летнюю ночь»

Т. Дюбуа — Офферторий си минор

Ж. Н. Лемменс — Кантилена

Д. Каччини — В. Вавилов — «Ave Maria»

И. С. Бах — Токката и фуга ре минор BWV 565

Исполнитель

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Виктория Гамазова, обладающая выдающимся талантом и мастерством игры на органе.

Полезная информация

Продолжительность концерта составит 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Также напоминаем, что парковка на территории собора запрещена.