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Органный концерт «Сверхзвук. Мир трубы и органа»
Билеты от 700₽
Киноафиша Органный концерт «Сверхзвук. Мир трубы и органа»

Органный концерт «Сверхзвук. Мир трубы и органа»

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Органный концерт в галерее Ильи Глазунова

Приглашаем вас на уникальный органный концерт, где в исполнении выдающихся музыкантов Марии Рудневой (орган) и Ильяса Невретдинова (труба, флюгельгорн, труба пикколо) прозвучат выдающиеся произведения классической музыки.

Мир музыки и виртуозность

Музыка — это безграничный океан стилей и направлений. На протяжении веков она эволюционировала, подобно языкам, с которыми общаются люди. С развитием музыки развивалось и исполнение, становясь всё более виртуозным. Виртуозы, которые олицетворяют блеск исполнительского мастерства, вызывают неподдельный интерес публики благодаря удивительным музыкальным пассажам.

Программа концерта

Музыканты разработали программу, насыщенную эффектными произведениями разных эпох. Зрители смогут проследить эволюцию музыкального жанра через призму уникального сочетания инструментов — короля и королевы, органа и трубы, которые обычно не ассоциируются с виртуозностью.

Вершины музыкального искусства

В программе концерта прозвучат шедевры композиторов, таких как А. Вивальди, И.С. Бах, К. Сен-Санс и Л. Боэльман. Эти произведения считаются вершинами музыкального искусства, а их исполнение обещает быть захватывающим и ярким!

Продолжительность концерта составит 1 час 20 минут (без антракта).

Обратите внимание: состав программы может меняться.

Купить билет на концерт Органный концерт «Сверхзвук. Мир трубы и органа»

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