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Органный концерт «Шедевры классики и топовые саундтреки: голос и орган»
Киноафиша Органный концерт «Шедевры классики и топовые саундтреки: голос и орган»

Органный концерт «Шедевры классики и топовые саундтреки: голос и орган»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Органные концерты в Шведской церкви Святой Екатерины

С марта 2025 года в Шведской церкви Святой Екатерины стартует цикл органных концертов. Этот уникальный памятник архитектуры, возведенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, находится на углу живописной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Его псевдороманский стиль, богатейшая история и удивительная атмосфера создают идеальные условия для звучания короля инструментов — органа.

Все концерты проходят в таинственном полумраке, при мерцании свечей, что добавляет волшебства в музыкальное путешествие. Не упустите возможность насладиться великолепным тандеме Надежды Дробышевской (сопрано) и Аллы Морозовой (орган)!

Музыкальная программа вечера

В программе концерта вас ждут шедевры классики и топовые саундтреки. Мастера исполнят произведения, охватывающие широкий спектр жанров и эпох — от барокко до музыки кино. Одна из центральных тем вечера — различные версии знаменитого Ave Maria, главной молитвы, обращенной к Пречистой Деве. Этот бесконечный источник вдохновения для композиторов разных эпох представит разнообразие интерпретаций.

Вы услышите:

  • Иоганн Себастьян Бах: Токката и фуга ми мажор BWV 566
  • Шарль Гуно: Ave Maria
  • Иоганн Себастьян Бах: Ария Schafe konnen sicher weiden из кантаты BWV 208
  • Франц Шуберт: Ave Maria
  • Камилль Сен-Санс: Ave Maria
  • Ханс Циммер: Музыка из к/ф «Интерстеллар»
  • Джон Уильямс: «Битва за Хогвартс» из к/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти»
  • Владимир Вавилов: Ave Maria (приписывалось Джулио Каччини)

Интересные факты о произведениях

Также стоит отметить, что не все версии Ave Maria следуют каноническому тексту. Например, известная версия Шарля Гуно была создана на основе фортепианной импровизации на прелюдию Баха. А знаменитая Ave Maria Шуберта основана на поэме Вальтера Скотта «Дева озера». Вечер завершится безусловным шедевром, приписываемым Джулио Каччини, но на самом деле созданным петербургским композитором Владимиром Вавиловым.

Общая информация

Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет и продлится 1 час 10 минут без антракта. Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой и уникальной атмосферой!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 сентября
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
21:00 от 1600 ₽

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