Органный концерт с песочной анимацией «Времена года. Метель»

Музыкальная метель: магия зимы в искусстве

Русская зима — явление величавое и загадочное, напрямую связанное с русской душой. В этом концерте вас ожидает уникальное сочетание прозы Александра Сергеевича Пушкина и музыки выдающегося отечественного композитора Георгия Васильевича Свиридова, который многократно обращался к теме зимы в своем творчестве.

В центре программы — знаменитые «Музыкальные иллюстрации» к повести «Метель» Пушкина. В 1964 году на экраны вышел художественный фильм «Метель», который моментально стал популярным, и во многом благодаря музыке Свиридова. Эта музыка завоевала сердца слушателей, а спустя десять лет композитор решил редактировать партитуру, сделав её самостоятельным произведением, которое обрело мировую известность.

Сегодня вы услышите, как звуки фортепиано и органа создают неподражаемую атмосферу зимней сказки. Знакомые произведения прозвучат под новым углом, наполняя зал волшебством и необыкновенными образами зимы.

Исполнители:

Геннадий Яр — мастер песочной анимации

Ксения Свириденко и Анна Никулина — органный дуэт Фонда Бельканто

Ксения Караева — художественное слово

В программе:

Георгий Свиридов