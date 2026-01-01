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Органный концерт с песочной анимацией «Времена года. Метель»
Билеты от 2400₽
Киноафиша Органный концерт с песочной анимацией «Времена года. Метель»

Органный концерт с песочной анимацией «Времена года. Метель»

6+
Продолжительность 75 минут
Возраст 6+
Билеты от 2400₽

О концерте

Музыкальная метель: магия зимы в искусстве

Русская зима — явление величавое и загадочное, напрямую связанное с русской душой. В этом концерте вас ожидает уникальное сочетание прозы Александра Сергеевича Пушкина и музыки выдающегося отечественного композитора Георгия Васильевича Свиридова, который многократно обращался к теме зимы в своем творчестве.

В центре программы — знаменитые «Музыкальные иллюстрации» к повести «Метель» Пушкина. В 1964 году на экраны вышел художественный фильм «Метель», который моментально стал популярным, и во многом благодаря музыке Свиридова. Эта музыка завоевала сердца слушателей, а спустя десять лет композитор решил редактировать партитуру, сделав её самостоятельным произведением, которое обрело мировую известность.

Сегодня вы услышите, как звуки фортепиано и органа создают неподражаемую атмосферу зимней сказки. Знакомые произведения прозвучат под новым углом, наполняя зал волшебством и необыкновенными образами зимы.

Исполнители:

  • Геннадий Яр — мастер песочной анимации
  • Ксения Свириденко и Анна Никулина — органный дуэт Фонда Бельканто
  • Ксения Караева — художественное слово

В программе:

Георгий Свиридов

Купить билет на концерт Органный концерт с песочной анимацией «Времена года. Метель»

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Ноябрь
22 ноября воскресенье
15:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
от 2400 ₽

Фотографии

Органный концерт с песочной анимацией «Времена года. Метель» Органный концерт с песочной анимацией «Времена года. Метель» Органный концерт с песочной анимацией «Времена года. Метель» Органный концерт с песочной анимацией «Времена года. Метель» Органный концерт с песочной анимацией «Времена года. Метель»

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