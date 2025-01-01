Органный концерт «Рождество при свечах в старинной церкви»

VIII органный фестиваль «Венок Рождества»

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в Петербурге пройдет VIII органный фестиваль «Венок Рождества». Это музыкальное событие наполнится удивительной энергетикой зимних праздников. Концерты объединяют фейерверк стилей, калейдоскоп эпох и вдохновение лучших музыкантов современности, оставляя долгое послевкусие органного празднества.

Фестиваль состоится на семи исторических петербургских площадках, а также в городах России. Теплая, дружеская обстановка, чудесная музыка и уникальные интерьеры храмов создадут атмосферу зимнего волшебства. Каждый концерт пройдет на одном из семи различных органов, представив многоголосие короля инструментов.

Концерт-открытие: Рождество при свечах

Концерт-открытие погрузит вас в атмосферу первого дня светлого праздника с самыми известными рождественскими сочинениями. В исполнении хора «Исток» и петербургской органистки Эльноры Гросс прозвучит знаменитая Токката и фуга ре минор Иоганна Себастьяна Баха, а также хоровые шедевры, наполненные сиянием Рождества.

Программа концерта

Вы услышите:

Токката и фуга ре минор, Иоганн Себастьян Бах

Фрагменты из «Венка рождественских песен», Бенджамин Бриттен

Кантата Gloria, Антонио Вивальди

Фрагменты из оратории «Мессия», Георг Фридрих Гендель

Особое внимание стоит уделить Кантате Gloria, где радость в момент рождения Христа сменяется историями о его жертве и победе над смертью. «Времена года», также присутствующие в программе, ярко иллюстрируют круговорот жизни и музыкально переносят слушателей в разные регионы Италии.

Уникальный орган и исторический храм

В этом году фестиваль пройдет в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской. Здесь звучит один из уникальных органов семейства Walcker 1910 года. Инструменты этой немецкой династии известны своей способностью прекрасно транслировать как барочную, так и романтическую музыку.

Храм Матери Божией Лурдской, возведенный по проекту архитектора Леонтия Бенуа в начале XX века, является особым местом, сохранившим свою аутентичность и дух. Он стал единственным католическим приходом в Петербурге, который выстоял в советские времена.

Информация для зрителей

Концерт продолжительностью 1 час 10 минут пройдет без антракта и предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Приглашаем вас насладиться волшебством музыки и атмосферой Рождества вместе!