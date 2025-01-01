Органный концерт «Рождество при свечах в старинной церкви»

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в Петербурге пройдет VIII органный фестиваль «Венок Рождества». Это музыкальное событие наполнится удивительной энергетикой зимних праздников. Концерты объединяют фейерверк стилей, калейдоскоп эпох и вдохновение лучших музыкантов современности, оставляя долгое послевкусие органного празднества.
Фестиваль состоится на семи исторических петербургских площадках, а также в городах России. Теплая, дружеская обстановка, чудесная музыка и уникальные интерьеры храмов создадут атмосферу зимнего волшебства. Каждый концерт пройдет на одном из семи различных органов, представив многоголосие короля инструментов.
Концерт-открытие погрузит вас в атмосферу первого дня светлого праздника с самыми известными рождественскими сочинениями. В исполнении хора «Исток» и петербургской органистки Эльноры Гросс прозвучит знаменитая Токката и фуга ре минор Иоганна Себастьяна Баха, а также хоровые шедевры, наполненные сиянием Рождества.
Вы услышите:
Особое внимание стоит уделить Кантате Gloria, где радость в момент рождения Христа сменяется историями о его жертве и победе над смертью. «Времена года», также присутствующие в программе, ярко иллюстрируют круговорот жизни и музыкально переносят слушателей в разные регионы Италии.
В этом году фестиваль пройдет в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской. Здесь звучит один из уникальных органов семейства Walcker 1910 года. Инструменты этой немецкой династии известны своей способностью прекрасно транслировать как барочную, так и романтическую музыку.
Храм Матери Божией Лурдской, возведенный по проекту архитектора Леонтия Бенуа в начале XX века, является особым местом, сохранившим свою аутентичность и дух. Он стал единственным католическим приходом в Петербурге, который выстоял в советские времена.
Концерт продолжительностью 1 час 10 минут пройдет без антракта и предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Приглашаем вас насладиться волшебством музыки и атмосферой Рождества вместе!