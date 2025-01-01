Органный концерт «Рождественский микст при свечах: от Баха до Циммера»

Органный фестиваль «Венок Рождества» в Петербурге

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года Петербург заполнится магией зимних праздников! Город станет площадкой для VIII органного фестиваля «Венок Рождества». Фейерверк стилей и эпох, вдохновение лучших музыкантов — всё это создаст атмосферу незабываемых органных концертов.

Концерты будут проходить на семи исторических площадках Санкт-Петербурга, а также в других городах России. Вы сможете насладиться теплой дружеской атмосферой и чудесной музыкой в уникальных интерьерах храмов. В этом году фестиваль проходит под девизом «Орган над городом»!

Рождественский микст под звуки органа

В этот вечер очаровательная Алла Морозова приглашает вас на волшебное событие. Вы услышите не только произведения Баха, но и музыкальные темы из известных кинофильмов, таких как «Гарри Поттер» и «Начало». Погружение в мир классики и кино ожидает вас под звуки легендарной «Токкаты и фуги ре минор» и хоральной прелюдии, которая зазвучит в старинной церкви.

Также в программе — баховская «Фантазия соль мажор», написанная под влиянием французской музыкальной традиции. Рождественскую тему продолжит ноэль Клода Бальбатра «Quand Jesus naquit a Noel». Этот жанр возник в XVI веке и характерен многоголосием и евангельскими сюжетами.

Традиционная англоязычная песня «We Wish You a Merry Christmas» добавит светской ноты, раскрывая английские рождественские обычаи. Музыка кинематографа в исполнении органа станет завершающим аккордом вечера, позволив вам вспомнить любимые сцены из фильмов.

Уникальные локации и экскурсии

Фестиваль предложит не только концерты, но и экскурсии. Новая площадка — римско-католический храм Елизаветы, спроектированный Николаем Бенуа. Здесь вы сможете узнать об истории храма и посетить семейное захоронение династии Бенуа. Экскурсии будут начинаться за 30 минут до каждого концерта.

Храм был построен в 1856-1859 годах и представляет собой архитектурный шедевр, однако в советское время был закрыт. В XXI веке его вернули верующим, и теперь здесь проходят концерты органной музыки.

Программа концерта

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) - Токката и фуга ре минор BWV 565

Иоганн Себастьян Бах - Хоральная прелюдия Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639

Клод Бальбатр (1724–1799) - Ноэль Quand Jesus naquit a Noel

Ханс Циммер (1957*) - Time из к/ф «Начало»

Ханс Циммер - We Wish You a Merry Christmas

Иоганн Себастьян Бах - Хоральная обработка Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659

Иоганн Себастьян Бах - Фантазия соль мажор BWV 572

Ханс Циммер - Музыка из к/ф «Интерстеллар»

Кристен Андерсон-Лопес, Роберт Лопес - Отпусти и забудь из м/ф «Холодное сердце»

Джон Уильямс (1932*) - Битва за Хогвартс из к/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти»

Леонид Бекман (1872–1939) - В лесу родилась ёлочка

Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Алла Морозова, орган.

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность подарить себе и своим близким незабываемые праздничные впечатления на VIII organ festival «Венок Рождества»!