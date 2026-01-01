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Органный концерт «Пьяццолла плюс. Орган, дудук, флейта, саксофон»
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Киноафиша Органный концерт «Пьяццолла плюс. Орган, дудук, флейта, саксофон»

Органный концерт «Пьяццолла плюс. Орган, дудук, флейта, саксофон»

6+
Продолжительность 80 минут
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте

Музыка Пьяццоллы в галерее Ильи Глазунова

Концерт, который перевернёт привычное представление о звучании Пьяццоллы, состоится в галерее Ильи Глазунова. В программе «Пьяццолла плюс» выступят две яркие звезды московской сцены: органистка Мария Моисеева и мультиинструменталист Антон Котиков. Антон — виртуоз, который мастерски владеет саксофоном, флейтой и экзотическим дудуком.

Драматургия контрастов

Орган, как правило, ассоциируется с величественностью и строгостью. Это инструмент, который часто используется в соборах и звучит в баховских фугах. В контексте «Пьяццолла плюс» орган становится дышащим, чувственным, почти оркестровым инструментом. Он способен передать как ритмичную пульсацию танго, так и щемящую лирику «Обливиона».

Звуковая палитра

Антон Котиков, словно хамелеон, меняет тембры: от бархатного голоса саксофона до пронзительной флейты и древнего дудука. Этот последний инструмент, имеющий дыхание самой вечности, привносит в музыку Пьяццоллы мистический, восточный оттенок.

Музыка без барьеров

Пьяццоллу называют композитором «без барьеров». Его музыка не требует специальной подготовки — она говорит с каждым на языке эмоций. Зрители смогут насладиться переплетением ритмов аргентинского танго, элементами джазовой гармонии и классической формы.

Концерт обещает стать настоящей музыкальной феерией, отправляя зрителей в вихрь эмоций — от щемящей меланхолии до головокружительного накала страсти. Продолжительность концерта — 1 час 20 минут (без антракта). В программе возможны изменения.

Купить билет на концерт Органный концерт «Пьяццолла плюс. Орган, дудук, флейта, саксофон»

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Декабрь
18 декабря пятница
19:00
Галерея Ильи Глазунова Москва, Волхонка, 13

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