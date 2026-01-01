Оповещения от Киноафиши
Органный концерт «Пьяццолла плюс». Орган, дудук, флейта, саксофон.
Органный концерт «Пьяццолла плюс». Орган, дудук, флейта, саксофон.

О концерте

Концерт «Пьяццолла плюс» в Галерее Ильи Глазунова

Галерея Ильи Глазунова приглашает на органный концерт с уникальной программой «Пьяццолла плюс». Астор Пьяццолла — один из самых знаковых композиторов 20 века. Его произведения легко узнаются с первых тактов. В программе прозвучат знаменитые танго Пьяццоллы и оригинальные композиции мультиинструменталиста Антона Котикова.

Исполнители

Концерт представят органистка Мария Моисеева и талантливый мультиинструменталист Антон Котиков, играющий на саксофоне, флейте и дудуке. Их дуэт подарит слушателям незабываемые музыкальные впечатления.

Что услышите

Репертуар концерта включает:

  • Астор Пьяццолла. Мария из Буэнос-Айреса
  • А. Пьяццолла. Ave Maria (дудук)
  • А. Пьяццолла. Adios, Nonino
  • А. Пьяццолла. Vuelvo al sur
  • А. Котиков. Танго-фантазия
  • А. Пьяццолла. Зима в Буэнос-Айресе (орган)
  • А. Пьяццолла. Весна в Буэнос-Айресе
  • К. Гардель. El dia que me quieras
  • К. Гардель. Por una cabeza
  • А. Пьяццолла. Осень в Буэнос-Айресе (орган)
  • А. Пьяццолла. Chuiquillín de Bachín (дудук)
  • А. Пьяццолла. Обливион
  • А. Пьяццолла. Либертанго

Почему стоит пойти

Этот концерт понравится всем, кто ценит музыку Пьяццоллы и разнообразие инструментов. Музыка композитора доступна и понятна каждому, что делает концерт одним из самых ожидаемых событий в культурной жизни города.

