Органный концерт «Пьяццолла плюс». Орган, дудук, флейта, саксофон.

Галерея Ильи Глазунова приглашает на органный концерт с уникальной программой «Пьяццолла плюс». Астор Пьяццолла — один из самых знаковых композиторов 20 века. Его произведения легко узнаются с первых тактов. В программе прозвучат знаменитые танго Пьяццоллы и оригинальные композиции мультиинструменталиста Антона Котикова.
Концерт представят органистка Мария Моисеева и талантливый мультиинструменталист Антон Котиков, играющий на саксофоне, флейте и дудуке. Их дуэт подарит слушателям незабываемые музыкальные впечатления.
Репертуар концерта включает:
Этот концерт понравится всем, кто ценит музыку Пьяццоллы и разнообразие инструментов. Музыка композитора доступна и понятна каждому, что делает концерт одним из самых ожидаемых событий в культурной жизни города.