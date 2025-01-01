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Органный концерт «Путешествие к звездам: Бах и космические саундтреки»
Киноафиша Органный концерт «Путешествие к звездам: Бах и космические саундтреки»

Органный концерт «Путешествие к звездам: Бах и космические саундтреки»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Бах и космические саундтреки: Путешествие на планету Орган

Любимая публикой органистка Екатерина Маришкина приглашает вас совершить незабываемое межгалактическое путешествие в сопровождении звуков органа. Откройте для себя мир барокко, где причудливые гармонии и математическая точность сочетаются с пышностью и страстностью.

Программа вечера

Вечер откроет сочинение Иоганна Себастьяна Баха — «Токката и фуга ре минор (Дорийская)». Это двухчастное произведение получило свое название из-за отсутствия знаков у ключа, что в тональности ре минор создает древний дорийский лад. В нем явно прослеживается влияние концертного стиля Антонио Вивальди, творчество которого Бах изучал глубоко.

Мог ли Бах предположить, что его музыка станет неотъемлемой частью кинематографа? В многих фильмах она служит не просто фоном, а создает уникальную атмосферу и передает внутреннюю жизнь героев. Например, хоральная прелюдия фа минор, один из хитов органного репертуара, стала популярной после выхода культового фильма Андрея Тарковского «Солярис».

Космические саундтреки

Космос всегда манил человечество, и нет лучшего способа ощутить его бесконечность, чем через музыку. Космические саундтреки переносят нас в далекие галактики и открывают новые миры. Сочетание оркестровых аранжировок и синтезированных звуков погружает в разнообразие инопланетных цивилизаций.

На концерте вас ждет встреча с музыкой из знаменитых фильмов, таких как «Интерстеллар», «Звездные войны», «Тайна третьей планеты» и «Человек со звезды». Это уникальная возможность услышать мелодии кино в органных интерпретациях.

Список произведений

  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — Токката и фуга ре минор (Дорийская)
  • Джон Уильямс (1932*) — «Восстание ситхов» из музыки к к/ф «Звёздные войны»
  • Ханс Циммер (1957*) — Главная тема из музыки к к/ф «Интерстеллар»
  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — Хоральная обработка Ich ruf zu dir (использовалась в к/ф «Солярис»)
  • Бернард «Джек Ницше» (1937–2000) — Honeymoon из музыки к к/ф Starman («Человек со звезды»)
  • Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия и фуга до минор
  • Олег Янченко (1939–2002) — Медитация
  • Алексей Рыбников (1945*) — Два фрагмента из к/ф «Через тернии к звёздам»: Свет звезд, День за днём
  • Александр Зацепин (1926*) — «Полёт Пегаса» из музыки к м/ф «Тайна третьей планеты»
  • Андрей Петров (1930–2006) — Увертюра из музыки к к/ф «Укрощение огня»

Информация о концерте

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Екатерина Маришкина, орган. Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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