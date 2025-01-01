Органный концерт «Путешествие к звездам: Бах и космические саундтреки»

Любимая публикой органистка Екатерина Маришкина приглашает вас совершить незабываемое межгалактическое путешествие в сопровождении звуков органа. Откройте для себя мир барокко, где причудливые гармонии и математическая точность сочетаются с пышностью и страстностью.
Вечер откроет сочинение Иоганна Себастьяна Баха — «Токката и фуга ре минор (Дорийская)». Это двухчастное произведение получило свое название из-за отсутствия знаков у ключа, что в тональности ре минор создает древний дорийский лад. В нем явно прослеживается влияние концертного стиля Антонио Вивальди, творчество которого Бах изучал глубоко.
Мог ли Бах предположить, что его музыка станет неотъемлемой частью кинематографа? В многих фильмах она служит не просто фоном, а создает уникальную атмосферу и передает внутреннюю жизнь героев. Например, хоральная прелюдия фа минор, один из хитов органного репертуара, стала популярной после выхода культового фильма Андрея Тарковского «Солярис».
Космос всегда манил человечество, и нет лучшего способа ощутить его бесконечность, чем через музыку. Космические саундтреки переносят нас в далекие галактики и открывают новые миры. Сочетание оркестровых аранжировок и синтезированных звуков погружает в разнообразие инопланетных цивилизаций.
На концерте вас ждет встреча с музыкой из знаменитых фильмов, таких как «Интерстеллар», «Звездные войны», «Тайна третьей планеты» и «Человек со звезды». Это уникальная возможность услышать мелодии кино в органных интерпретациях.
Исполнитель: лауреат международных конкурсов Екатерина Маришкина, орган. Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.