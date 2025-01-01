Вечер в концертном зале Базилике Святой Екатерины обещает стать удивительным музыкальным путешествием в мир классики. Каждая нота органа проникнет в глубины души, а тёплое освещение свечей создаст атмосферу загадочности и романтики.
Исполнители и даты концертов
3 января:
Дарья Мееркова — кантор и органист лютеранской церкви Преображения Господня, лауреат международных конкурсов.
Уникальные программы и инструмент
Все концерты исполняются на электронном органе Johannus. Прозвучат шедевры органной музыки различных эпох, созданные знаменитыми композиторами.
Погружение в мир гармонии
Органный концерт при свечах — это возможность отвлечься от суеты, насладиться чарующей музыкой и подарить себе вечер покоя и вдохновения.
Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.