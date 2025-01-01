Незабываемая атмосфера в Базилике Святой Екатерины

Вечер в концертном зале Базилике Святой Екатерины обещает стать удивительным музыкальным путешествием в мир классики. Каждая нота органа проникнет в глубины души, а тёплое освещение свечей создаст атмосферу загадочности и романтики.

Исполнители и даты концертов

3 января:

Дарья Мееркова — кантор и органист лютеранской церкви Преображения Господня, лауреат международных конкурсов.

Уникальные программы и инструмент

Все концерты исполняются на электронном органе Johannus. Прозвучат шедевры органной музыки различных эпох, созданные знаменитыми композиторами.

Погружение в мир гармонии

Органный концерт при свечах — это возможность отвлечься от суеты, насладиться чарующей музыкой и подарить себе вечер покоя и вдохновения.

Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.