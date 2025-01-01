Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Органный концерт при свечах
Киноафиша Органный концерт при свечах

Органный концерт при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Незабываемая атмосфера в Базилике Святой Екатерины

Вечер в концертном зале Базилике Святой Екатерины обещает стать удивительным музыкальным путешествием в мир классики. Каждая нота органа проникнет в глубины души, а тёплое освещение свечей создаст атмосферу загадочности и романтики.

Исполнители и даты концертов

3 января:
Дарья Мееркова — кантор и органист лютеранской церкви Преображения Господня, лауреат международных конкурсов.

Уникальные программы и инструмент
Все концерты исполняются на электронном органе Johannus. Прозвучат шедевры органной музыки различных эпох, созданные знаменитыми композиторами.

Погружение в мир гармонии
Органный концерт при свечах — это возможность отвлечься от суеты, насладиться чарующей музыкой и подарить себе вечер покоя и вдохновения.

Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.

Купить билет на концерт Органный концерт при свечах

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
2 ноября воскресенье
16:00
Базилика святой Екатерины Александрийской Санкт-Петербург, Невский просп., 32/34
от 599 ₽

В ближайшие дни

Рояль в темноте «Muse. Radiohead. Oasis. Piano tribute in the dark»
6+
Живая музыка
Рояль в темноте «Muse. Radiohead. Oasis. Piano tribute in the dark»
5 октября в 21:00 Планетарий
от 1300 ₽
Симфонические рок-хиты. В Оранжерее при свечах
6+
Рок
Симфонические рок-хиты. В Оранжерее при свечах
28 сентября в 19:30 Оранжерея Таврического сада
от 2500 ₽
6+
Классическая музыка
ЗКР, А.Соловьев, И.Бессонов, Аб-т № 7
16 октября в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 900 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше