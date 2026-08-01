Органный концерт при свечах в соборе Успения Пресвятой Девы Марии

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на уникальный органный концерт, который пройдет в великолепном соборе Успения Пресвятой Девы Марии. Здесь орган звучит как дыхание древних сводов: напротив мощного и торжественного звучания, проявляется почти шёпот, полный внутренней глубины.

Эта музыка неспешно раскрывается, заполняя пространство ощущением света и покоя. В честь 120-летия исторического английского органа концерт подчеркнет его уникальное звучание — глубокое, насыщенное и благородное. Тембр инструмента словно создан для передачи величия соборов, где звук органа сливается с архитектурой.

В произведениях вы ощутите особую свободу, таящуюся в звучании. Каждая тема развивается, подобно свету, проникающему сквозь пространство и создающему живую звуковую картину.

Место проведения и информация о билетах

Вход в собор осуществляется с 1-ой Красноармейской улицы, д. 11, через здание семинарии. Билеты приобретаются на каждого зрителя, независимо от возраста. Обратите внимание, что в программе концерта и составе артистов возможны изменения.

Исполнители концерта

На концерте, который состоится 22 августа, выступят: