Органный концерт при свечах «Встречаем Рождество»

VIII органный фестиваль «Венок Рождества» в Петербурге

С 25 декабря 2025 года по 10 января 2026 года в Санкт-Петербурге пройдет VIII органный фестиваль «Венок Рождества». Это яркое событие наполнено удивительной энергетикой зимних праздников и предложит фейерверк стилей, калейдоскоп эпох и вдохновение лучших музыкантов нашего времени.

Концерты фестиваля пройдут на семи исторических площадках города и в других городах России. В атмосфере теплоты и дружбы, среди уникальных интерьеров храмов, зрители смогут насладиться неповторимым звучанием короля инструментов — органа. Фестиваль проходит под девизом «Орган над городом», что отражает его цель — создать уникальное музыкальное переживание для каждого слушателя.

Концерт-открытие

На концерте-открытии при свечах вас погрузят в атмосферу Рождества. Важным моментом станет прелюдия к масштабному фестивалю — звучание одной из самых популярных рождественских гимнов «Тихая ночь», написанной Францем Грубером. Исполнит этот гимн любимая публикой органистка Наталья Михайлова.

Музыкальная программа

В программе концерта также будет звучать музыка итальянского органиста и композитора Пьетро Йона, который перенес зрителей в сицилийское Рождество. Кроме того, будут представлены шедевры Иоганна Себастьяна Баха, включая транскрипцию концерта герцога Иоганна Эрнста IV Саксен-Веймарского и знакомую Арии из Оркестровой сюиты.

Не упустите возможность услышать готическую сюиту Леона Боэльмана, которая считается одним из самых исполняемых органных произведений XIX века и прекрасно отражает величие соборов и романтический дух той эпохи.

Программа концерта:

Пьетро Алессандро Йон (1886–1943) — Рождество в Сицилии

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — Концерт соль мажор BWV 592a

Иоганн Себастьян Бах — Ария из Оркестровой сюиты № 3 BWV 1068

Антонио Вивальди (1678–1741) — Концерт ля минор BWV 593

Франц Ксавьер Грубер (1787–1863) — Stille Nacht (Тихая ночь)

Леон Боэльман (1862–1897) — Готическая сюита op. 25

Исполнитель

Исполнитель: Наталья Михайлова, лауреат международных конкурсов. Концерт пройдет на электронном органе Johannus и продлится 1 час 10 минут без антракта. Он предназначен для зрителей старше 6 лет.

Ждем вас на празднике органной музыки и встречаем Рождество с музыкой!