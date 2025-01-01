Органный концерт при свечах «Вселенная Баха и шедевры мировой классики»

Приглашаем вас на незабываемый вечер, где звучат шедевры мировой классики в исполнении талантливых музыкантов Инны Черепановой (флейта) и Елены Ершовой (орган). В программе представлены произведения, входящие в «топ десять» баховского наследия, а также яркие композиции других композиторов.
Иоганн Себастьян Бах, известный своими органными произведениями, будет представлен не только в своих органных произведениях, но и в популярных клавирных и инструментальных сочинениях. В этот вечер прозвучат:
Концерт пройдет на историческом органе семейства Walcker 1910 года, который поражает своим неповторимым звучанием. Храм Матери Божией Лурдской, где состоится мероприятие, является особым уголком Петербурга, обладающим истинно французской энергетикой. Этот храм был построен по проекту Леонтия Бенуа в 1909 году и стал единственным католическим приходом в Петербурге, который не закрылся в советский период.
Храм был возведен с согласия императора Николая II и стал символом французской католической общины в России. Интересно, что во время визита генерала де Голля в 1966 году Ковенский переулок был заасфальтирован и украшен клумбами за одну ночь!
Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Мероприятие предназначено для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться музыкой великих композиторов в уникальной атмосфере!