Органный концерт при свечах «Вселенная Баха и шедевры мировой классики»

Вселенная Баха и шедевры мировой классики: флейта и орган в уникальном концерте

Приглашаем вас на незабываемый вечер, где звучат шедевры мировой классики в исполнении талантливых музыкантов Инны Черепановой (флейта) и Елены Ершовой (орган). В программе представлены произведения, входящие в «топ десять» баховского наследия, а также яркие композиции других композиторов.

Программа вечера

Иоганн Себастьян Бах, известный своими органными произведениями, будет представлен не только в своих органных произведениях, но и в популярных клавирных и инструментальных сочинениях. В этот вечер прозвучат:

Ария из Оркестровой сюиты № 3 ре мажор BWV 1068

Прелюдия из Сюиты для виолончели соло № 1 соль мажор BWV 1007 (переложение для флейты)

Хорал «Jesus bleibet meine Freude» из кантаты BWV 147 (переложение для органа)

Концерт для флейты с оркестром «Щеглёнок» Антонио Вивальди

Прелюдия и фуга № 11 фа мажор из II тома Хорошо темперированного клавира Баха

Концертная пьеса для флейты-пикколо и фортепиано Габриэля Форе

Интродукция и вариации для флейты и фортепиано на тему песни «Засохшие цветы» Франца Шуберта

Уникальный орган и атмосферное место

Концерт пройдет на историческом органе семейства Walcker 1910 года, который поражает своим неповторимым звучанием. Храм Матери Божией Лурдской, где состоится мероприятие, является особым уголком Петербурга, обладающим истинно французской энергетикой. Этот храм был построен по проекту Леонтия Бенуа в 1909 году и стал единственным католическим приходом в Петербурге, который не закрылся в советский период.

Интересные факты

Храм был возведен с согласия императора Николая II и стал символом французской католической общины в России. Интересно, что во время визита генерала де Голля в 1966 году Ковенский переулок был заасфальтирован и украшен клумбами за одну ночь!

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Мероприятие предназначено для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться музыкой великих композиторов в уникальной атмосфере!